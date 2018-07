Google’s nieuwe Cloud Services Platform adresseert hybrid IT

Google heeft tijdens zijn Cloud Next-conferentie het Cloud Services Platform onthuld. Hierin vinden we cloud-diensten gericht op organisaties met workloads die on-premise blijven staan. Veel enterprises gebruiken namelijk zowel een public- als een private cloud, iets waar het aanbod op in speelt.

Het nieuwe Cloud Services Platform biedt een geïntegreerde set clouddiensten die ingezet kunnen worden voor het Google Cloud Platform en in on-premise omgevingen. Volgens Google komt dit bijvoorbeeld van pas wanneer bedrijven hun eigen workloads on-premise willen beheren, terwijl ze terug kunnen vallen op machine learning-tools in de cloud.

Google Kubernetes Engine

In het platform is onder andere de Google Kubernetes Engine (GKE) on-premise opgenomen. Naar eigen zeggen biedt Google hiermee als eerste cloudprovider volledig beheerde Kubernetes on-premise. Met GKE On-Prem beschikken gebruikers over uniform multi-clusterbeheer voor GCP en on-premise, gecentraliseerde monitoring, professionele services en support en hybride identiteits- en toegangsbeheer.

Daarnaast komt het nieuwe aanbod met GKE Policy Management. Kubernetes-administrators krijgen met de dienst een enkele tool voor het beheren van alle security-regels binnen clusters. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het brengen van bestaande Google Cloud identiteitsgebaseerde regels naar clusters.

Ontwikkelaars

Naast de Kubernetes-introducties brengt het Cloud Services Platform ook tools voor ontwikkelaars met zich mee. Het betreft onder meer Cloud Build, een volledig beheerd Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)-platform. Veel details over deze dienst deelde Google tijdens de onthulling overigens niet.

Ontwikkelaars kunnen tevens rekenen op Itsion. Deze open-source dienst biedt developers een leverancier-neutrale manier om netwerken van verschillende microservices op cloudplatformen te beheren. Het Services Platform biedt Stackdriver Service Monitoring, zodat administrators al hun microservices en de interactie in real-time kunnen inzien.

Google werkt samen met partners zoals Cisco, om het Cloud Services Platform onderdeel te laten uitmaken van hun on-premise aanbod.