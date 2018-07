Microsoft lanceert testversie van Windows 10 Redstone 6

Microsoft zit nog volop in de testfases van de najaar update van Windows 10 met de noemer Redstone 5, maar het start tegelijk ook met de opvolger. Redstone 6 krijgt vandaag het startschot om grote updates voor de eerste jaarhelft van 2019 uit te testen.

Windows 10 Insiders die zich in de Fast Ring hebben ingeschreven, krijgen vandaag de keuze of ze Redstone 5 willen blijven testen of ineens naar Redstone 6 willen overgaan. Wie de Skip Ahead-optie kiest, komt terecht op build nummer 18204. Redstone 5 zit op 17723.

Redstone 6 = 5

Op dit ogenblik is er geen enkel verschil tussen beide versies, maar het maakt wel duidelijk dat Microsoft Redstone 5 stilaan gaat verfijnen en grote nieuwe functies voortaan reserveert voor Redstone 6 om daar verder in bèta uit te testen. Dat betekent dat beide versies die vandaag beschikbaar zijn op de versienummer na identiek zijn. Je kan alle aanpassingen lezen in een uitgebreide blogpost van Microsoft, maar dit zijn de belangrijkste nieuwigheden.

Mixed Reality Flashlight geeft gebruikers voortaan met één druk op de knop een zwart-witbeeld van de buitenwereld. Dit kan vooral handig zijn om kort te weten waar je staat zonder dat je je bril moet uitzetten. Je kan een beeld van de buitenwereld starten via het Startmenu, een specifieke knop of een stemcommando.

Slimmere updates

De nieuwe test build bevat ook ondersteuning voor nieuwe Group Policies voor Microsoft Edge. Dit omvat het in- en uitschakelen van full-screen-mode, printen, favorietenbalk en browserhistoriek. Je kan nu ook de Home-knop en startopties configureren, extensies beheren en bepaalde certificaatfouten managen.

Tot slot ondersteunen beide builds de nieuwste aanpak van Microsoft om updates slimmer aan te bieden dankzij machine learning. Windows 10 gaat voortaan analyseren wanneer jij het minst je computer gebruikt, en plant de updates daar automatisch in. Zo zou je in de toekomst nooit meer last hebben van onaangekondigde updates of moet je niet geforceerd herstarten omdat het al is gebeurd toen je weg was.