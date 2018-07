Wederom positieve cijfers voor Amazon, vooral door AWS

Het gaat goed met Amazon. De grootste webwinkel van de Verenigde Staten meldt over het afgelopen kwartaal redelijk positieve cijfers. Vooral de cloudzaken blijven het goed doen, beter dan de rest van het megabedrijf van CEO Jeff Bezos. Aandeelhouders zijn dan ook erg tevreden; de aandelen namen in waarde toe.

Amazon zag zijn omzet met 39 procent groeien naar 52,89 miljard dollar. Daarmee haalde het zijn eigen doel van tussen de 51 en 54 miljard dollar. Investeerders hadden echter verwacht dat er een omzet van 53,37 miljard dollar zou zijn. De winst steeg flink: van 197 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, naar 2,5 miljard dollar. Dat valt overigens vooral te verklaren door belastingmaatregelen; Amazon kreeg vorig jaar een flinke belastingaanslag, waardoor het miljarden extra kwijt was.

Cloudgroei en kosten

Vooral Amazon Web Services, de clouddivisie van de techreus zag zijn omzet en winst enorm groeien. De omzet groeide met 49 procent naar 6,11 miljard dollar en de winst nog veel meer; met 79 procent naar een totaal van 1,64 miljard dollar. De clouddienst van Amazon deed het daarmee beter dan verwacht. Analisten hadden een omzetgroei van 46 procent naar 5,98 miljard dollar verwacht en een winst van 1,47 miljard dollar (+60 procent).

Een andere bedrijfstak die groei zag, houdt zich bezig met adverteerders. Die zag zijn omzet met 132 procent groeien naar 2,19 miljard dollar. De inkomsten uit abonnementen, waar Amazon Prime onder valt, groeiden met 47 procent naar 3,4 miljard dollar.

Amazon zag zijn winst verder vooral groeien doordat de kosten iets minder hard groeiden dan verwacht. Het bedrijf geeft nog altijd miljarden uit aan alles van datacenters tot magazijnen, videocontent en consumentenelektronica. De uitgaven aan marketing namen bijvoorbeeld met 30 procent toe, waar die kostenstijging in het eerste kwartaal van dit jaar nog 41 procent bedroeg.

Voorspelling komend kwartaal

Amazon verwacht ook een mooi derde kwartaal. Voorspeld wordt een omzet van tussen de 54 en 57,5 miljard dollar. De winst zou tussen de 1,4 en 2,4 miljard dollar bedragen. Analisten van Wall Street gaan uit van nog positievere cijfers: een omzet van 58,07 miljard dollar en een winst van 1,73 miljard dollar.

De vraag is vooral of AWS zo goed kan blijven scoren als het nu doet. Momenteel is het nog verreweg de grootste clouddienst, maar andere bedrijven azen op die toppositie. Zo groeide de omzet van Microsoft Azure afgelopen kwartaal met 89 procent en zou die van het Google Cloud Platform ook flink gegroeid zijn. De concurrentie is dus groot.