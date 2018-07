Groupon moet IBM 83 miljoen dollar betalen na patentstrijd

Een Amerikaanse rechter heeft IBM 83 miljoen dollar toegekend na een dispuut met online dealswebsite Groupon. Laatstgenoemde zou de gepatenteerde e-commerce technologie van Groupon zonder toestemming gebruikt hebben. Dat is de conclusie van een twee weken durend proces.

De jury stelt dat Groupon willens en wetens inbreuk maakte op de patenten. Dat stond IBM toe om een schadevergoeding te vragen van de rechter. Gevraagd werd om een vergoeding van 167 miljoen dollar, maar dat vond de rechter teveel. De boete die nu is opgelegd, is het resultaat van een proces dat interessante inzichten gaf in de patenten van IBM.

Maatschappelijke innovaties

IBM investeert naar eigen zeggen jaarlijks zo’n zes miljard dollar in R&D, waarbij het zoekt naar allerlei “maatschappelijke innovaties”. Patenten dienen om die innovaties te beschermen stelt het bedrijf zelf; deze schadevergoeding zou een bevestiging zijn van deze patenten en de rechten die daaruit voortvloeien.

Groupon vond zelf echter dat de patenten niet toegekend konden zijn, omdat het om vrij vanzelfsprekende zaken zou gaan. Een van de patenten heeft bijvoorbeeld betrekking tot Prodigy. Dat is een van de voorlopers op het internet, waar IBM onder meer systemen voor ontwikkelde die applicaties en advertenties laden. Die systemen werden ook gebruikt door Groupon, zonder dat het daar licentiekosten voor afdroeg.

Tientallen miljoenen dollars

Een van de leidinggevenden van IBM getuigde tijdens de zaak en stelde dat diverse bedrijven vele tientallen miljoenen betalen om hier gebruik van te mogen maken. Amazon, Facebook, Google, LinkedIn en Twitter zouden elk tussen de 20 en 50 miljoen dollar betaald hebben aan IBM om toegang te krijgen tot het patentportfolio van het bedrijf.

Al die patenten, waarvan IBM er tienduizenden zou hebben, leveren flink wat geld op. In 2017 verdiende IBM bijna 1,2 miljard dollar met zijn patenten. Volgens Groupon toonde dat feit aan dat IBM andere techbedrijven uitknijpt, maar volgens IBM weigerde Groupon simpelweg verantwoordelijkheid te nemen voor het gebruik van dure technologie.