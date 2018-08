Box integreert content in Salesforce-platform Quip

Box introduceert binnenkort een nieuwe integratie met Quip, het collaboration platform in handen van Salesforce. Daardoor ontstaat er een uniforme contentervaring op beide platformen. De integratie is mogelijk dankzij de nieuwe Live App-tool van Quip, waarmee op maat gemaakte applicaties direct in elk Quip-document kunnen worden ingesloten.

Deze mogelijkheid is handig aangezien Quip productiviteitstools biedt om samen te werken op welke apparaat dan ook. Binnen het platform zijn verschillende features te vinden, waaronder chat, documenten, spreadsheets en checklists. Organisaties gebruiken Quip-documenten voor het beheren van projecten, het bijhouden van businessplannen en het structureren van kritieke interne informatie.

Mogelijkheden

De in Box opgeslagen content kan hier dus een aanvulling op zijn. Live App voor Quip is namelijk ontworpen om het samenwerken aan content uit Box te vereenvoudigen. Zo is er een feature om Box-bestanden en -folders direct in te sluiten in Quip-documenten. Bestanden als PDF’s en PowerPoint-presentaties kunnen direct in het Quip-platform weergegeven worden, zodat ze niet meer apart geopend hoeven te worden.

Bij de integratie is tevens rekening gehouden met security. De twee partijen beloven dat files en folders ingesloten in Quip dezelfde toegangsrechten behouden als in Box. Gebruikers zullen zodoende alleen de bestanden zien waar ze in Box toegang tot hebben, zelfs als ze toegang hebben tot een Quip-document met daarin ingesloten Box-bestanden.

Samenwerking

Het toevoegen van de Live App-tool is voor Box ook een stap om iets te bieden wat de concurrentie eveneens heeft. Eerder dit jaar maakte Quip namelijk een integratie met Dropbox bekend. Box heeft meermaals gezegd de samenwerking met andere cloudserviceproviders belangrijk te vinden. In gesprek met ZDNet vertelde het bedrijf bijvoorbeeld een plek te willen bieden voor content, maar dat content zich op veel verschillende plekken bevindt.

Box rolt de integratie deze maand uit. De Live App for Quip zal gratis beschikbaar zijn voor gebruikers van Quip.