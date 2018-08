Oracle brengt meer automatisering naar zijn transport- en handelscloud

Oracle heeft gisteren een reeks updates uitgebracht voor zijn Transportation Management en Global Trade Management clouds. De updates dienen om bedrijven te helpen te stroomlijnen en de compliance met veranderende wereldwijde handelsregels te vereenvoudigen.

Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe update, is vooral de injectie van data in leveringsroutes. Ook worden evenementen automatisch afgehandeld. Zodoende houden beslissingen over de routes, nu direct rekening met enkele factoren, waaronder eerder gebruikte routes, beperkingen van het materiaal dat gebruikt wordt en eventuele tolheffingen. Die combinatie moet zorgen voor de best mogelijke planning.

Nieuwe integraties

Veranderingen aan de planningssoftware zijn ontworpen om de vervulling van orders te versnellen. Aanvullend is de IoT Fleet Monitoring software van Oracle nu beter te integreren met de Transportation en Global Trade cloud. Daardoor is de zichtbaarheid van een levering beter in kaart te brengen, en worden problemen voor zover mogelijk automatisch opgepakt en afgehandeld.

Verder is er extra content toegevoegd rond relevante regelgeving, zodat het proces waarbinnen aan regels voldaan wordt versneld plaats kan vinden. Zo kunnen screenings sneller plaatsvinden en kan er ook makkelijker voldaan worden aan vereisten van de douane van betreffende landen.

Oracle komt ook nog met een nieuwe grafische diagnostische tool, die gebruikers helpt om in real time de best mogelijke routes te onderzoeken en te plannen. Oracle voegt ook een beter in te stellen gebruiksinterface toe aan beide cloudplatformen.

Meer automatisering

De ontwikkeling maakt onderdeel uit van Oracle’s pogingen om meer automatisering te kunnen bieden aan zijn klanten. Eerder al kwam het met een pakket van geautomatiseerde migratietools, die gebundeld met consultingdiensten worden geleverd. Organisaties van verschillende sectoren maken al gebruik van de diensten, waaronder klanten in de bankwereld, leveringsketenmanagement en de agricultuur.