Team Liquid en SAP werken samen aan e-sports analyses

Team Liquid, een van de meest vooraanstaande e-sports teams, hoopt het The International DOTA 2 toernooi te winnen, door gebruik te maken van een prototype van analytics software van SAP. SAP werkt al langere tijd samen met diverse traditionele sportteams, maar door samen te werken met het DOTA 2-team van Team Liquid, breidt het uit naar e-sports.

Gewoonlijk werkt SAP samen met voetbal- en rugbyteams, maar ook met tennisspelers om analyses te bieden. Die software voor traditionele sport zal de komende tijd echter toegepast worden op de game DOTA 2. Dat is een populaire multiplayer-game van Valve en staat centraal in The International, een van de grootste e-sports evenementen van het jaar.

Snelle cursus

Team Liquid en SAP hebben in Nederland een meeting gehouden, waarin ze gedurende twee dagen keken naar de game DOTA 2. De experts van SAP kregen daar een training in, zodat ze vervolgens de software hierop konden aanpassen. Welke eisen Team Liquid aan de analysesoftware stelt is niet bekend, dat wil het ook niet onthullen om een competitief randje te houden.

Veel van de eisen die gesteld werden aan de software van SAP hebben te maken met het stroomlijnen van processen en het besparen van tijd. Het terugkijken van games vergt bijvoorbeeld veel tijd. SAP kon echter data nemen en delen van die taak automatiseren. Zo worden games verdeeld in fases, het begin, midden en eind, zodat Team Liquid sneller weet waar het moet zoeken naar verbeteringen.

Uitgebreide analyses

SAP nam onder meer de HANA-software en zijn eigen cloudplatform en paste dat toe op e-sports. De manier waarop data verwerkt wordt en gevisualiseerd wordt, is compleet anders dan bij traditionele sporten. Volgens SAP verschillen e-sporters niet zoveel van gewone sporters; beiden zijn totaal gefocust en leven in de sport waarmee ze zich bezighouden.

De samenwerking met Team Liquid zal enkele jaren duren. Voorlopig verwerkt SAP enkel binnenkomende data en het is de bedoeling om aan de hand daarvan steeds betere analyses te bieden. De komende tijd komen ook extra factoren die nu nog niet meegewogen worden in de analyses voor, waaronder de hartslag en reactietijd van spelers.