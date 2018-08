VodafoneZiggo begint proef met gigabitnetwerk

VodafoneZiggo is begonnen met een proef met een gigabitnetwerk. Het plan van de provider is om in de loop van 2020 over te schakelen op een vernieuwd netwerk dat snelheden van meer dan 1.000 Mbit/s aan kan. Daarvoor investeert het bedrijf fors in de mobiele, glasvezel- en coaxnetwerken.

De investeringen zijn nodig, want VodafoneZiggo verwacht de komende jaren een explosieve groei in bandbreedte en snelheid. Daarom wordt nu voor het eerst een proef uitgevoerd door de provider. Specifiek krijgen twintig huishoudens en bedrijven in de Utrechtse wijk Oog in Al het gigabit-internet en mogen ze het de komende maanden uitproberen.

Giga-snelheden door Docsis 3.1

Voor het nieuwe netwerk van VodafoneZiggo wordt gebruik gemaakt van Docsis 3.1. Deze technologie loopt via de bestaande tv-kabels, maar biedt veel meer netwerkcapaciteit dan de huidige standaarden. De gedachte is dat Docsis 3.1 het uiteindelijk mogelijk maakt om snelheden tot vijf gigabit per seconde te bereiken bij het downloaden en één gigabit per seconde voor het uploaden.

Daardoor biedt VodafoneZiggo snellere, stabielere en veiligere verbindingen. Het is nog is om de netwerken toekomstbestendig te maken, omdat klanten straks veel wisselen tussen verschillende apparaten. Het gaat tussen vast, wifi en mobiel internet, waar klanten steeds meer tussen zullen wisselen.

Netwerk van de toekomst

Eben Albertyn, technisch directeur van VodafoneZiggo, stelt dat het bedrijf al werkt aan het netwerk van de toekomst. “De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden talloze nieuwe, slimme mogelijkheden die ons leven gaan verrijken.” Maar dat vraagt volgens Albertyn wel veel van de netwerken en daarom begint men nu met deze snelheidsverhoging.

Het is trouwens niet voor het eerst dat een provider gigabitsnelheden aanbiedt. Tweak biedt in Almere een glasvezelabonnement aan met gigabitsnelheden en ook Mijndomein in Leeuwaren voert hier een proef mee uit.