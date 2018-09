Microsoft onthult op 2 oktober nieuwe hardware

Op 2 oktober aanstaande zal Microsoft nieuwe hardware presenteren. Het bedrijf heeft een uitnodiging verzonden aan de pers en vraagt daarin om “een moment van je tijd”. Het event vindt plaats om 20:00 uur Nederlandse tijd en wordt georganiseerd in New York City.

Ondanks dat het niet helemaal duidelijk is wat er gepresenteerd zal worden, is tegelijk vrijwel zeker dat er geen Surface Phone onthuld zal worden. Daar gingen de afgelopen tijd weer nieuwe geruchten over rond, maar de laatste stand van zaken schijnt te zijn dat Microsoft daar nog absoluut niet klaar voor is.

Reeds bestaande Surface-hardware

Verwacht wordt dat Microsoft zich tijdens het evenement in New York vooral zal richten op zijn reeds bestaande hardware. Naar het schijnt werkt het bedrijf al enige tijd aan een flink herontwerp van de Surface Pro en mogelijk wordt dat komende oktober onthuld. Tegelijk gaat het gerucht dat Microsoft ook daar nog niet helemaal klaar mee is. In plaats daarvan zou het bedrijf komen met een relatief kleine vernieuwing van zijn Surface Pro en Surface Laptops.

Die apparaten zouden dan voorzien worden van een interne verbetering. Integratie van de nieuwste Intel-processoren zou daar een onderdeel van uitmaken. Daarnaast zou ook de Surface Studio mogelijk een update krijgen; het is ondertussen twee jaar geleden dat het apparaat op de markt kwam en de all-in-one pc is wel toe aan een opfrissing.

Software en diensten

Vermoedelijk zal het evenement verder gefocust zijn op de diensten die Microsoft heeft. Zo zouden er mogelijk apps en diensten onthuld worden die passen bij de upgrades van zijn laptops. Daar komt bij dat het bedrijf met een nieuwe versie van Windows 10 zal komen volgend jaar, waarvan het naar verwachting ook wat nieuwe functies van toont.

Het evenement van Microsoft staat gepland tussen twee andere presentaties van techgiganten. Apple onthult deze week nog zijn nieuwe iPhones en mogelijk een nieuwe iPad en Google heeft op 9 oktober een persconferentie rond zijn Pixel 3 gepland.