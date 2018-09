Google zet Inbox-maildienst per maart 2019 stop

Het duurt nog even, maar Google heeft nu alvast laten weten dat het stopt met de Inbox-app. De mail-app werd bij lancering omschreven als “de toekomst van e-mail”, maar blijkt nu toch geen toekomst te hebben. Krap vier jaar na lancering wordt de stekker eruit getrokken.

Inbox was voorzien van handige en unieke functies. Zo waren er mailbundels, waarbij soortgelijke berichten gegroepeerd werden en belangrijke informatie benadrukt werd. Op die manier konden mensen volgens Google makkelijk zien wat de tijden van hun vlucht bijvoorbeeld waren. Ook was Inbox voorzien van Highlights waarin belangrijke mails de nadruk kregen, Reminders voor aankomende evenementen en Assists, waarmee Inbox de gebruiker eraan herinnerde nog wat extra informatie te moeten zoeken over een onderwerp.

Geen toekomst

Maar uiteindelijk wist Inbox niet genoeg aan te slaan om toekomst te hebben. Het leek er in toenemende mate zelfs op dat Google de dienst was gaan zien als een mooie plek om te kunnen experimenteren. Immers zijn een aantal functies van Inbox naar de nieuwe versie van Gmail gebracht, die Google afgelopen april aan de wereld toonde.

Dat vermoeden wordt nu ook deels bevestigd door productmanager Matthew Izatt, die schrijft dat Inbox een ideale plek was om te experimenteren. Maar nu Google “naar de toekomst kijkt, willen we meer focus hebben, wat ons zal helpen om de beste mailervaring naar iedereen te brengen.”

Ook Izatt benadrukt in zijn blog over het stopzetten van Inbox dat veel “van dezelfde functies die je fijn bent gaan vinden van Inbox, aangevuld met een boel nieuwere functies” naar Gmail komen. Hoeveel mensen uiteindelijk teleurgesteld zullen zijn is niet zeker. Gmail heeft een marktaandeel van 27 procent, maar Inbox bleef ondanks een flinke hype bij lancering een nicheproduct. Voor de mensen die er gebruik van maken, is er een handleiding voor hoe ze kunnen overstappen naar Gmail.

Vanaf maart is Inbox niet meer te gebruiken.