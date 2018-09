Wereldwijde cloudmarkt blijft groeien; voornaamste groei bij SaaS-aanbod

De omzet die bedrijven halen uit Software-as-a-Service (SaaS) zal komend jaar flink groeien. Verwacht wordt dat er in 2019 maar liefst 85 miljard dollar mee verdiend wordt. Maar ook de jaren daarna zal de omzet in het marktsegment enorme groei doormaken.

Onderzoeksbureau Gartner publiceerde afgelopen woensdag zijn nieuwste cloudvoorspelling. Verwacht wordt dat de markt in 2019 met 17,3 procent zal groeien. Het snelst groeiende marktsegment is dat van infrastructurele diensten (IaaS), dat met 27,6 procent groeit komend jaar. Tegen 2022 zal volgens Gartner negentig procent van de bedrijven die publieke clouddiensten aanneemt, dat doen bij een provider van zowel IaaS als PaaS-diensten.

Flinke groei in alle segmenten

Dit jaar is de wereldwijde cloudmarkt volgens Gartner goed voor een waarde van 175,8 miljard dollar. Volgend jaar zou de totale waarde uitkomen op 206,2 miljard dollar en in 2021 is dat maar liefst 278,3 miljard dollar. Er wordt dus flinke groei verwacht, wat vooral komt door het toenemende aantal bedrijven dat het nut ziet van clouddiensten en er massaal op overstapt.

“De toenemende adoptatie van SaaS-toepassingen en andere clouddiensten, heeft grote invloed op het beheer, de verspreiding en het gebruik van zakelijke content,” aldus onderzoeksleider Craig Roth in een statement tegenover ZDNet. “Organisaties schakelen – zij het niet exclusief – in een stabiel tempo over op SaaS.”

Dat valt inderdaad te zien, want ten opzichte van 2017 zal de SaaS-markt bijna in waarde verdubbelen. Waar deze in 2017 nog 58,8 miljard dollar waard was, is dat volgens Gartner in 2021 al 113,1 miljard dollar. De rek is er voorlopig dus nog niet uit. Hieronder de cijfers: