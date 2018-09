Ook zelfrijdende auto’s moeten straks rijexamen doen

Mochten er zelfrijdende auto’s komen die de weg op mogen, dan moeten die net als iedereen een rijbewijs halen. Dat autonome voertuig zal dan het Software-rijbewijs krijgen, afgekort als rijbewijs S. Voor eigenaren van autonome voertuigen komt er mogelijk ook een apart en aanvullen examen.

Dat stelt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) tegenover het AD. Samen met de dienst wegverkeer RDW en RobotTuner, een bureau uit Wageningen dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in het verkeer, werkt het aan richtlijnen om de komst van autonome voertuigen op de Nederlandse wegen in goede banen te leiden.

Autonoom rijexamen

Er zou op de eerste plaats een praktijkexamen nodig moeten zijn om een autonoom voertuig de weg op te laten. Op die manier weet men ook zeker dat een voertuig de weg op kan zonder dat er extra grote kans op ongelukken bestaat. Dat rijexamen zou onder meer gericht moeten zijn op de rijvaardigheden, maar ook de techniek in de auto en de software die de verkeersgegevens verwerkt.

Het CBR pleit daarbij op de eerste plaats voor een nationaal rijbewijs, maar dat moet op de tweede plaats in internationaal verband uitgebouwd worden. Daarbij moet ook gekeken worden of de eigenaar van zo’n autonoom voertuig ook een speciaal examen moet afleggen, bijvoorbeeld om te kijken of deze wel goed kan ingrijpen als dat nodig is.

Momenteel werken het CBR, de RWD en RobotTuner aan een juridisch kader aan de hand waarvan de betrouwbaarheid en de veiligheid van autonome voertuigen beoordeeld kan worden. Vandaag wordt er tijdens een speciaal congres meer duidelijk gemaakt over dit project.