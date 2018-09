GitLab haalt 100 miljoen dollar aan financiering op

GitLab heeft 100 miljoen dollar opgehaald bij een financieringsronde geleid door Iconiq Capital, de waarde van het bedrijf wordt nu geschat op 1,1 miljard dollar. Iconiq Capital is een startfonds met investeerders als Mark Zuckerberg. Andere investeerders waren Khosla Ventures en GV.

CEO Sid Sijbrandij stelt dat het overgrote deel van het kapitaal gebruikt wordt voor meer productontwikkeling, meldt Silicon Angle. De startup begon de financieringsronde een aantal kwartalen eerder dan het in eerste instantie bedacht had, omdat Iconiq positieve financieringsvoorwaarden bood.

Sijbrandij onthulde verder dat het plan is om in november 2020 een initial public offering (IPO) te starten. Daarmee gaat het bedrijf dus naar de beurs. In totaal haalde het bedrijf in zijn bestaanstijd 145 miljoen dollar aan financiering op. De waardering van het bedrijf ligt nu op 1,1 miljard dollar.

GitLab

GitLab biedt een platform waarop code gemanaged kan worden. Ruim 100.000 organisaties, waaronder NASA en Intel, gebruiken het platform. Het bedrijf begon ooit met de focus op het hosten van repositories, waarbij het vooral concurreerde met GitHub. GitHub werd vorig jaar overgenomen door Microsoft.

GitLab is in de afgelopen jaren echter uitgegroeid tot een groter bedrijf met de focus op meerdere gebieden. Op die manier hoopt het zich te onderscheiden van GitHub. Zo biedt het platform nu functies voor vrijwel alle grote stappen die genomen worden bij het maken van software. Ontwikkelaars kunnen via het platform bijvoorbeeld hun code testen, zoeken naar beveiligingsproblemen en feedback uitwisselen met collega’s. Ook is het mogelijk om via het platform grote delen van de workflow te automatiseren, waardoor mensen meer tijd hebben voor andere zaken.

Met de uitbreiding kreeg het bedrijf echter wel veel nieuwe concurrenten. Binnen de app-beveiliging en diverse andere gebieden waar de startup tegenwoordig actief in is, zijn diverse rivalen. Een daarvan is bijvoorbeeld Atlassian. Maar met de nieuwe financiering moet het bedrijf meer kunnen doen voor die markten en goed kunnen concurreren.