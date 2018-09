Google-gebruikers worden automatisch ingelogd op Chrome

Er wordt forse kritiek op Google geuit wegens een functie die sinds kort ingeschakeld staat op webbrowser Chrome. Gebruikers die Chrome 69 of nieuwer hebben en inloggen op een Google-dienst, worden ook automatisch ingelogd op de webbrowser. Het is een update waar Google niets over bekendgemaakt heeft en een die serieuze consequenties voor de privacy van gebruikers heeft.

Het gaat om de functie Google Sync, een systeem dat gebruikers ertoe in staat stelt met hun Google-account op Chrome in te loggen. Desgewenst, kunnen ze lokale browsergegevens (waaronder de geschiedenis, wachtwoorden, favorieten en andere data) uploaden naar, en synchroniseren met de servers van de zoekgigant.

Automatisch ingelogd

Sync is al enige jaren aanwezig in Chrome, maar tot nu toe werkte het systeem onafhankelijk van Google-accounts. Dat maakte het voor gebruikers mogelijk om ingelogd te zijn op een Google-account, zonder Chrome-browsegegevens te uploaden naar de Google-servers. Die browsegegevens kunnen gekoppeld worden aan de gebruikersaccount.

Maar het nieuwe Chrome beschikt over een automatisch systeem waarmee gebruikers ingelogd worden. Op die manier kan Google het browsegedrag van een gebruikers in kaart brengen, gekoppeld aan een specifieke browser en specifiek apparaat. Met nadruk op kan, want volgens Google-medewerkers wordt er na het automatisch inloggen nog geen lokale data gesynchroniseerd met de servers van het bedrijf. Daarvoor moet nog expliciet toestemming gegeven worden.

Juist voor privacy

Ondanks dat het mechanisme serieuze implicaties kan hebben voor de privacy van gebruikers, stellen de technici op Twitter dat het systeem juist is ingevoerd om de privacy te verbeteren. Dat heeft te maken met gedeelde computers en browsers. Als een of meer gebruikers dezelfde browser gebruiken, kan het namelijk voorkomen dat verkeerde informatie gekoppeld wordt.

Desondanks blijft er kritiek bestaan. Zo schrijft professor Matthew Green van de John Hopkins University dat Google de Sync-accountinterface ook helemaal opnieuw ontworpen heeft. Daardoor zou het niet meer duidelijk zijn voor gebruikers of ze ingelogd staan en welke knop ze moeten gebruiken om te beginnen met synchroniseren. Het is volgens hem een “dark pattern”, een term die gebruikt wordt voor interfaces die bewust misleidend ontworpen zijn.