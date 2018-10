‘Amazon wil 3.000 nieuwe Go-winkels openen’

Krap een jaar na de lancering van de Amazon Go-supermarkt, heeft de webgigant bekendgemaakt dat het van plan is om 3.000 nieuwe winkels te openen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het Verenigd Koninkrijk. Amazon zou de markt daarmee behoorlijk op de kop kunnen zetten.

De winkelketen Amazon Go begon als concept store in Seattle. Daar wordt gebruik gemaakt van technologie die Amazon omschrijft als “Just Walk Out Technology”. Een combinatie van computer vision, deep learning algoritmes en sensoren detecteert of een klant een product uit de schappen haalt en dat in zijn of haar mandje doet. Ook weet de technologie of iemand een product op een later moment teruglegt.

Geen eenduidig concept

Momenteel zijn er vier Amazon Go-winkels; drie in Seattle en eentje in Chicago. De winkels hebben nog geen eenduidig concept: een winkel heeft een Albert Heijn To Go achtig uitgangspunt en is in feite een kleine supermarkt. De andere heeft juist een focus op versbereid voedsel.

Nu meldt The Times dat Amazon momenteel flink wil uitbreiden met het concept. De bedoeling zou zijn om supermarkten van tussen de 4.000 en 5.000 vierkante meter te openen. The Next Web stelt op basis van bronnen binnen Amazon dat er kleinschalige supermarkten geopend worden die wel “meer producten hebben dan een traditionele supermarkt van hetzelfde formaat.”

Zowel in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk is sprake van een overvol supermarktlandschap. Toch denkt Amazon met zijn kassaloze winkels een groot voordeel op de rest te hebben. De winkels zijn goedkoper om te laten draaien en werken wel heel makkelijk. Tegelijk is de investering om zo’n kassaloze winkel te openen wel groot. De eerste fysieke locatie zou miljoenen gekost hebben aan sensoren en camera’s.