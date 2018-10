‘MacBooks draaien over 2 of 3 jaar op ARM-chips van Apple’

Binnen een jaar of twee, misschien drie, draaien de MacBooks van Apple op ARM-processoren. Die verwachting spreekt de in Apple gespecialiseerde analist Ming-Chi Kuo uit in een nieuwe rapportage. Overschakelen op eigen chips brengt een aantal voordelen voor Apple met zich mee.

Volgens de site AppleInsider meldt Kuo, die als doorgaans betrouwbare bron rond Apple te boek staat, in een notitie dat niet later dan 2021 de eerste MacBooks met een ARM-processor uit moeten komen. De chips worden volgens Kuo geproduceerd door TSMC, dat de enige leverancier van de A13 en A14 zal zijn.

Overschakelen op ARM

De verwachting van Kuo is dat de MacBooks in de loop van 2020 of 2021 voor het eerst voorzien zullen worden van de Apple A-series processoren. Dat heeft volgens de analist vier voordelen. De eerste daarvan is dat Apple dan volledige controle over de componenten van de MacBook krijgt. Dat heeft het bedrijf ook al over de iPhone en iPad, dus de verwachting dat Apple uiteindelijk ook voor de MacBook hierop overschakelt is niet vreemd.

Voor Apple dalen de kosten van het maken van een MacBook ook, daar het zelf de processoren maakt. De kans is aanwezig dat Apple de MacBooks dan ook goedkoper op de markt brengt – al is een grotere marge ook iets waar Apple van houdt – en daarmee een groter marktaandeel krijgt. Op de vierde plaats verwacht Kuo dat de MacBooks zich hiermee beter onderscheiden van de concurrentie.

Dat Apple uiteindelijk over zal schakelen op ARM ligt al langere tijd in lijn der verwachtingen. De switch zal uiteindelijk niet direct plaatsvinden, maar vermoedelijk ingezet worden in de goedkopere producten en vervolgens later naar de duurdere MacBooks komen. Overigens deed Microsoft iets soortgelijks met Windows-laptops: in samenwerking met onder meer HP, brengt het laptops met ARM-processor uit.