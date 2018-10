Bits of Freedom lanceert tool voor gebruikers om gegevens op te vragen

Bits of Freedom heeft een nieuwe dienst onthuld waarmee iedereen zijn gegevens op kan vragen bij bedrijven, instellingen en de overheid. Volgens de Europese privacywet GDPR zijn die verplicht om inzage te geven in die gegevens. De dienst, My Data Done Right, is vanaf vandaag te gebruiken.

De burgerrechtenorganisatie heeft met de dienst als doel om gebruikers meer grip te geven op hun data. Ook moet het eenvoudiger worden om gebruik te maken van het recht dat ze hebben op grond van de privacywetgeving.

De GDPR is vijf maanden geleden in Europa in werking getreden. Volgens de wetgeving moeten bedrijven en overheden na een verzoek van een gebruiker inzichtelijk maken welke gegevens zij over diegene hebben, wat ze ermee doen en met wie die gegevens gedeeld worden. Bedrijven die zich daar niet aan houden, lopen het risico op een boete.

Gebruik

Door inzage te krijgen in de gegevens, moet duidelijk worden welke gegevens voor welke doeleinden verzameld zijn en met wie die gedeeld zijn. De dienst is verder te gebruiken om gegevens te corrigeren, verwijderen en exporteren. De dienst bestaat uit een database met contactgegevens van ruim duizend bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties, aldus Bits of Freedom.

Als gebruiker moet er eerst een aantal vragen ingevuld worden. Daarbij gaat het om om welke instelling het gaat, hoe die instelling de gebruiker eventueel kan kennen en hoe het verzoek verstuurd moet worden – per e-mail of per post. Daarna kan het verzoek ingestuurd worden.

Volgens de wet hebben organisaties een maand te tijd om te reageren. De dienst laat gebruikers ook herinneringen sturen als er geen antwoord komt.