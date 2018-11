Co-CEO Peter McKay van Veeam verlaat bedrijf

Peter McKay, co-CEO en president van Veeam Software, verlaat het bedrijf. Veeam zit middenin een brede opschudding van het executive-team. Dat meldt CRN.

McKay werkte ongeveer drie jaar bij het bedrijf en werkte sinds juli 2016 als co-CEO, president en lid van de raad van bestuur. In een tweet laat McKay weten dat zijn tijd bij het bedrijf “een van de beste periodes uit mijn carrière” was.

Onder McKay groeide het bedrijf snel, en zag het ruim drie jaar met ieder kwartaal een groei in de dubbele cijfers. Ook kondigde hij de integratie van het High Availability-platform met Cisco’s HyperFlex Hyper-Converged Infrastructure-oplossing aan in augustus.

Maar nu is er een herstructurering gaande binnen het bedrijf, waarbij mede-oprichter en co-CEO Andrei Baronov de enige CEO wordt. Mede-oprichter Ratmir Timashev wordt de vice president van de wereldwijde verkopen en marketing. Voor McKay werd aangenomen was Timashev de enige CEO.

Groei

Partners van Veeam zeiden dinsdag dat ze geprofiteerd hebben van de groei die McKay creëerde toen hij co-CEO was, en voegden toe dat ze er vertrouwen in hebben dat de trend door blijft zetten door de stabiliteit in het leiderschap van het bedrijf. Volgens Matt Chesterton, CEO van OffSiteDataSync, groeide Offsite van bijna nul beschermde VM’s naar 37.000 exemplaren onder het leiderschap van McKay. Dat deed het bedrijf met een jaarlijkse groei van 178 procent, en Chesterton verwacht dat dat door blijft gaan.

“We weten dat we sneller zijn gegroeid dan welke andere provider dan ook, en ik schrijf veel daarvan toe aan Peter en zijn leiderschap”, aldus Chesterton. “Hij gaat door. Hij zegt dat hij zich beter gaat inzetten, en dat doen ze met marketing recourses en technische expertise.”

Zolang Baronov en Timashev aan boord blijven, verwacht Chesterton dat de groei door blijft zetten. “Ik heb vertrouwen in Andrei en Ratmir die op hun plek blijven. Het leiderschap is nog steeds sterk. Peter spoorde de cloud en multi-cloud adoptie aan en nam het bedrijf van nummer acht op de lijst van beschikbare providers naar nummer drie. Hij heeft geweldig werk gedaan.”