IBM en VMware slaan handen ineen voor snellere adoptie hybride cloudomgevingen

IBM en VMware breiden hun bestaande samenwerking verder uit om bedrijven makkelijker te laten overstappen op hybride cloudomgevingen. Daarnaast gaan beide bedrijven eindgebruikers helpen om applicaties met Kubernetes en containers te moderniseren.

Beide bedrijven werken al geruime tijd samen om de IBM Cloud geschikt te maken voor de vele oplossingen van VMware. Binnen de nieuwe samenwerking gaan ze zich nu vooral richten op het helpen van bedrijven bij het implementeren van een hybride cloudaanpak voor het ontwikkelen, uitvoeren en uitrollen van applicaties binnen multicloudomgevingen.

De nu geïntroduceerde oplossingen moeten eindgebruikers helpen met het versnellen van hun acceptatie van hybride cloudomgevingen, zonder daarbij veel geld uit te moeten geven, risico’s te lopen bij het opnieuw ontwerpen van applicaties en het herontwerpen van beveiligingsbeleid.

IBM Cloud volledig geschikt voor VMware workloads

De eerste oplossing is, aldus Big Blue en VMware, het wereldwijd beschikbaar maken van een volledig geautomatiseerde cloudarchitectuur voor bedrijfskritische VMware-workloads. Dit moet gebruikers helpen bij het voorkomen van downtime van cloudapplicaties en het automatiseren van failovers binnen IBM Cloud-regio’s.

Concreet bestaat de oplossing uit de IBM Cloud-infrastructuur, door VMware-oplossingen gedefinieerde datacentertechnologieën en Intel Optane-, DC SSD- en IBM Services die verschillende bedrijfsbehoeften dekken. Onder deze behoeften scharen IBM en VMware networking, storage, resiliency en tools voor het monitoren en oplossen van problemen met cloudapplicaties.

Moderniseren van applicaties met containers

Een andere reeks oplossingen voor hybride cloudomgevingen richt zich op het helpen van eindgebruikers bij het moderniseren van applicaties met containers, ongeacht of ze on-premise, in private of in de publieke cloudomgevingen worden uitgerold.

Concreet gaat het onder meer om IBM Cloud Private Hosted die nu op VMware vCenter Server op IBM Cloud kan worden geïnstalleerd. Hierdoor wordt het beheer en de orkestratie van virtuele machines en containers binnen een gemeenschappelijk beveiligingsmodel en private netwerk mogelijk. De oplossing stelt eindgebruikers ook in staat om applicaties te upgraden met IBM Cloud Private-diensten, zoals blockchain en kunstmatige intelligentie.

IBM Cloud voor VMware Solutions nu geïntegreerd met IBM Cloud Kubernetes. Deze oplossing biedt eindgebruikers een volledig beheerde Kubernetes-omgeving, zodat zij zich kunnen concentreren op de ontwikkeling van toepassingen.

VMware NSX-T Data Center vormt nu een brug tussen de private cloudoplossing van Big Blue en de Kubernetes-dienst. Hierdoor kunnen meer virtuele cloudnetwerken worden gebruikt, aldus beide leveranciers.

Tot slot is VMware vRealize Operations nu beschikbaar op IBM Power Systems voor het ondersteunen van on-premise workloads. VMware Watson moet een verbeterde klantenservice bieden via de ondersteuningsportal van MyVMware.

Overige samenwerking

Beide bedrijven kondigen ook een Joint Innovation Lab aan dat nog meer interessante oplossingen en diensten moet gaan ontwikkelen. Hiermee willen ze er ook in de toekomst voor gaan zorgen dat klanten elke toepassing, VM of container, traditioneel of bedrijfskritiek, in de IBM Cloud kan worden verplaatst, gemoderniseerd en uitgevoerd.