‘Komende jaren enorme groei van uitgaven voor uitrol 5G-netwerken’

De verwachting is dat uitgaven in de uitrol van 5G-netwerken de komende jaren blijft toenemen. Tot 2022 verwacht het onderzoeksbureau IDC dat de uitgaven jaarlijks met 118 procent blijven toenemen. De uitrol van 5G-netwerken zal dan ook in een stroomversnelling raken.

Dat voorspelt het IDC in elk geval in zijn eerste voorspelling rond de 5G-netwerkinfrastructuur. Netwerkaanbieders als Verizon, AT&T en T-Mobile hebben grote plannen voor de uitrol van hun 5G-netwerken. Degene die als eerste zo’n werkend netwerk heeft, zal een voorsprong hebben op de concurrentie. Dat is belangrijk, want de verwachting is dat 5G voor een transformatie zorgt.

2019 belangrijk jaar

“2019 zal een uiterst belangrijk jaar zijn voor de mobiele industrie”, schrijft het IDC. “5G-handsets komen op de markt en eindgebruikers kunnen voor het eerst zelf de voordelen ervan ondervinden. IDC denkt dan ook dat er veel geld gaat zitten in de uitrol van de netwerken en dat de uitgaven hieromtrent elk jaar toenemen.

In 2018 bedragen de uitgaven in 5G en 5G-gerelateerde netwerkinfrastructuren zo’n 528 miljoen dollar. IDC denkt dat dit bedrag in 2022 gegroeid is tot maar liefst 26 miljard dollar. Een flinke toename dus, gemiddeld van 118 procent per jaar. De verwachting van het IDC is dat 5G RAN het grootste marktsegment zal zijn waar de komende tijd geld in gaat zitten.

De verwachtingen die aan 5G klampen zijn gigantisch. De technologie moet zorgen dat de netwerken van de toekomst de grote vraag aankunnen. Steeds meer apparaten maken immers gebruik van het internet. Daarmee groeit de druk op netwerken. Maar daar ook steeds meer communicatie in de cloud en rekenwerk niet op locatie plaatsvindt, moeten netwerken ook snel functioneren om toch snelle resultaten te bewerkstelligen. 5G speelt hierin een cruciale rol.