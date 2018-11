Zonder wachtwoord inloggen op Microsoft-diensten als Outlook en OneDrive nu mogelijk

Nu de Windows 10 October 2018 Update weer klaar is voor de uitrol, kijkt Microsoft weer naar de toekomst. Vandaag meldt het bedrijf dat webbrowser Edge het nu mogelijk maakt voor gebruikers om zonder wachtwoord in te loggen op de voornaamste Microsoft-diensten.

Microsoft Edge op Windows 10, versie 1809, biedt ondersteuning voor WebAuthn, de W3C-standaard voor het wachtwoordloos inloggen op websites. Concurrerende browsers Google Chrome en Mozilla Firefox bieden hier ook al ondersteuning voor, waarmee Edge dus weer een stapje zet om de concurrentie bij te benen.

Inloggen via Edge

WebAuthn stelt gebruikers ertoe in staat om binnen Edge in te loggen, gebruikmakend van biometrische technieken. Denk daarbij aan gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Die kunnen gebruikers registreren in Windows Hello, maar ook binnen andere software die voldoet aan de FIDO2-standaard, waaronder YubiKey van Yubeco en de BioPass-key van Feitian.

Windows-gebruikers kunnen straks dus inloggen op een reeks verschillende Microsoft-apps en -sites en dat doen via Microsoft Edge. Gebruikers hoeven er dankzij de update niet meer voor te vrezen dat, als ze het slachtoffer zijn van een hackaanval of geslaagde poging tot phishing, hun wachtwoorden buitgemaakt zijn.

Verschillende diensten

Met de nieuwe inlogmethode kunnen gebruikers inloggen op de volgende Microsoft-diensten: Outlook.com, Office 365, Skype, OneDrive, Cortana, Microsoft Edge, Xbox Live on the PC, Mixer, Microsoft Store, Bing en MSN. “Microsoft is het eerste bedrijf dat wachtwoordvrije authenticatie met de FIDO2 WebAuthn en CTAP2-specificaties ondersteunt en Microsoft Edge ondersteunt vergeleken met de andere grote browsers dan ook een brede selectie aan authenticators,” aldus Alex Simons, vicepresident van program management bij de Microsoft Identity Division.

Om in te loggen op een Microsoft Account met een veiligheidssleutel die voldoet aan de eisen, moeten gebruikers naar de Microsoft-accountpagina van Edge surfen en inloggen zoals ze dat normaliter zouden doen. Daarna kunnen gebruikers de Security-optie selecteren en kiezen voor de optie ‘More security options’. Daar bevinden zich de nodige instructies voor het instellen van het wachtwoordvrij inloggen.