LinkedIn komt met eigen versie van Snapchat Stories

LinkedIn heeft een nieuwe functie gelanceerd die heel erg doet denken aan de Snapchat Stories. Daarmee voegt het sociale netwerk voor professionals zich bij onder meer Facebook, Twitter, Instagram, Google en WhatsApp die eerder soortgelijke functies ontwikkelden.

De nieuwste functie van LinkedIn is Student Voices gedoopt en doet heel erg denken aan de Snapchat Stories. De functie is, zoals de naam al doet denken, ontwikkeld voor studenten en mensen die net afgestudeerd zijn. Bovenin beeld is voortaan een icoontje te zien. Een klik daarop leidt tot een korte video waarin studenten een gesprek voeren, bijvoorbeeld over hun carrièrekansen.

Carrièrekansen vergroten

Dat meldt een woordvoerder van LinkedIn aan de site TechCrunch. De woordvoerder omschrijft het geheel als volgt:

Het is een geweldige manier voor studenten om hun profiel uit te bouwen en middels deze authentieke content te laten zien wie ze zijn en wat hun academische en professionele ervaring omvat. Dankzij deze video’s op hun profiel, kunnen studenten hun netwerk laten groeien, zich voorbereiden op het leven na hun afstuderen en potentiële werkgevers meer over hen helpen leren.

Waar Snapchat Stories, en die van de vele bedrijven die hun eigen versies ontwikkelden, na een bepaald aantal uren verdwijnen, is dat bij de Student Voices niet het geval. Deze video’s blijven voor onbepaalde tijd staan en zullen daarom voor langere tijd te zien zijn. Dat moet ook wel, daar ze ontwikkeld zijn om studenten te helpen zichzelf te promoten.