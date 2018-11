Apple heeft voor het eerst in jaren zijn kroon als meest waardevolle bedrijf ter wereld opgegeven. Maandag nam Microsoft die titel kortstondig over, meldt Bloomberg.

In de afgelopen weken zijn de aandelen van Apple flink gedaald, waardoor het ongeveer 300 miljard dollar aan marktwaarde verloor. Daardoor verloor het bedrijf voor het eerst sinds 2013 zijn eerste plaats qua marktwaarde. Het was ook voor het eerst in acht jaar dat Microsoft meer waard was dan Apple.

Aan het einde van de dag had Apple zijn eerste plaats echter weer terug, met een waarde van 828,64 miljard dollar. Microsoft had toen een waarde van 822,90 miljard dollar. De aandelen van Apple stegen met 1,4 procent en die van Microsoft met 3,3 procent.

Concurrentie

Apple en Microsoft hebben al sinds het ontstaan van de bedrijven rivaliteit. In de jaren ’70 werden de bedrijven een jaar na elkaar opgericht en beide probeerden doorbraken te krijgen in de ontwikkeling van PC’s. Microsoft was dominant aan het eind van de jaren ’90, maar verloor uiteindelijk marktaandeel aan Apple die de iPod en iPhone lanceerde.

De iPhone zou het echter minder goed doen dan verwacht, waardoor de aandelen van het bedrijf daalden. Dit is onder meer de oorzaak van de verzadigde smartphone-markt. Microsoft heeft ook last van problemen in de tech-sector, maar wist zich beter staande te houden dan zijn concurrent.

Apple werd eerder dit jaar nog het eerste bedrijf dat meer dan een biljoen dollar waard was. Nu stelt Rich Ross, een technische analyst bij Everscore, dat het bedrijf echter nog eens 18 procent kan verliezen door de kwakkelende smartphone-markt. Er is een kans dat Microsoft dan een grotere voorsprong weet op te bouwen op zijn concurrent.