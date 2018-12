Microsoft start samenwerking met Docker voor ‘Cloud Native Application Bundle’

Microsoft heeft aangekondigd een samenwerking te hebben gestart met Docker. Samen maken ze een ‘Cloud Native Application Bundle’ (CNAB), wat de standaard specificatie voor het packagen en draaien van distributed apps moet worden. Dat meldt Silicon Angle.

De bundel moet kunnen samenwerken met alles van de Azure-cloud en de Docker Engine, evenals open source-platformen als Kubernetes en OpenStack. Ontwikkelaars moeten met de bundel eenvoudiger kunnen definiëren welke resources van een applicatie deployed moeten worden voor verschillende runtimes, waaronder publieke en private clouds, workstations, air-gapped netwerken en IoT-omgevingen.

De specificatie komt met een open source-referentie-implemenatatie genaamd Duffle. Duffle wordt gebruikt om CNAB-bundels te installeren, upgraden en de-installeren. Ook is er een nieuwe extensie voor Visual Studio Code, waarmee het eenvoudiger wordt om nieuwe bundels te maken en te hosten. Verder is er een Electron Installer voor een eenvoudige installatie.

Docker heeft CNAB al geïmplementeerd voor containerized applicaties en zal de specificatie verder uitbreiden over zijn platformen om de ontwikkeling van nieuwe apps te ondersteunen. Het plan is om CNAB te integreren met de Docker App-tool, zodat bundels verpakt kunnen worden als Docker-images. Daarmee wordt het mogelijk om app development lifecycles te managen via de Docker Hub of Docker Enterprise.

Open source

Microsoft kondigde verder aan dat het drie populaire Windows UX-frameworks gratis beschikbaar maakt op GitHub. Het gaat om Windows Presentation Foundation, Windows Forms en de Windows UI XAML Library. Ook wordt het model voor .NET Foundation-abonnees uitgebreid, waardoor iedereen in de open source-gemeenschap mee kan gaan beslissen over de toekomstige richting van het algemene ontwikkelaarsplatform.

“Dit betekent dat leden van de gemeenschap directe inspraak hebben in de operaties van de foundation”, aldus het bedrijf. “Deze nieuwe structuur gaat de .NET Foundation helpen om tegemoet te komen aan de eisen van het groeiende .NET open source-ecosysteem.”

Tot slot worden er een paar belangrijke nieuwe tools gereleased voor een aantal prominente open source-organisaties. Het gaat onder meer om Virtual Kubelet, wat gedoneerd wordt aan de Cloud Native Computing Foundation dat gaat over projecten als Kubernetes. Virtual Kublet laat ontwikkelaars Kubernetes-nodes eenvoudig verbinden met andere diensten zoals Azure Container Instances, AWS Fargate en Azure IoT Edge.