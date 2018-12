Waymo One is de eerste commerciële robotaxi-dienst

Waymo, dochterbedrijf van Alphabet, komt met een commerciële robotaxi-dienst in het gebied rond de Amerikaanse stad Phoenix. Waymo One, zoals de dienst gaat heten, is een mijlpaal voor het bedrijf en ook voor de auto-industrie die werkt aan zelfrijdende voertuigen.

De Waymo One dienst van zelfrijdende auto’s en bijbehorende app is niet meteen voor iedereen beschikbaar. In eerste instantie zijn alleen de mensen die eerder al meededen aan een proefprogramma van Waymo uitgenodigd. Verder zitten er achter het stuur chauffeurs, die ervoor moeten zorgen dat de auto’s geen ongelukken veroorzaken.

Grote stap

De mensen die deelnamen aan het early rider programma van Waymo mogen nu als eerste deelnemen. Hoeveel mensen dat precies zijn is niet zeker. De vorige keer dat Waymo daar cijfers over publiceerde, deden er ongeveer 400 mensen aan mee. Zij krijgen nu dus de mogelijkheid om mee te doen aan deze dienst.

Het bedrijf behoudt volgens CEO John Krafcik ook het early rider programma, om ervoor te zorgen dat het bedrijf voortdurend nieuwe inzichten kan krijgen in het functioneren van zijn voertuigen. “Ze helpen ons met het testen van nieuwe functies, voordat we die overzetten naar Waymo One, waar nieuwe functies direct grootschalig voor het publiek beschikbaar zijn”, aldus de CEO in een blogpost op Medium.

Dat men nu begint met Waymo One is een interessante ontwikkeling. De dienst is namelijk een grote stap voorwaarts voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Daar was de afgelopen tijd wat commentaar op; zouden ze immers wel veilig genoeg zijn? Waymo’s moederbedrijf Alphabet lijkt in elk geval te concluderen van wel.

De dienst is in eerste instantie beschikbaar in een beperkt gebied in Phoenix: Chandler, Tempe, Mesa en Gilbert. Daar kunnen mensen de dienst 24 uur per dag en 7 dagen per week gebruiken. Naarmate dat goed gaat, breidt men het experiment uit. Gebruikers zien verder bij het opvragen van een robotaxi al een schatting van de prijs.