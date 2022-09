Verily, een dochterbedrijf van Alphabet, haalt 1 miljard euro op in een financieringsronde. De organisatie doet onderzoek naar precisiegeneeskunde. Verily gebruikt het geld om uit te breiden.

Het bedrijf werd in 2015 opgericht. Verily focust op precisiegeneeskunde, waarbij de behandeling van een patiënt wordt bepaald op basis van zijn of haar genen, omgeving en lifestyle. Precisiegeneeskunde is afhankelijk van data. Tegenwoordig spelen machine learning en artificial intelligence een rol.

Verily wil data gebruiken om gezondheidsdiensten te verbeteren. De technologie van het bedrijf werd regelmatig gebruikt tijdens de COVID-19-pandemie. Een van de diensten helpt zorgverleners bij het testen van de baselines van personen.

De toekomst van Verily

Verily is van plan om de investeringen van 1 miljard euro te gebruiken voor nieuwe initiatieven, waaronder het analyseren van data van grote gezondheidsplatforms, zorgverleners en medisch onderzoek. Daarnaast wil Verily commerciële samenwerkingen aangaan met wereldwijde merken.

Verder kondigde de organisatie aan dat Andy Conrad aantreedt als voorzitter van de raad van bestuur. Bovendien wordt Stephen Gillett, de huidige president van het bedrijf, werkzaam als Chief Executive Officer. De veranderingen gaan per januari 2023 in.

Gillet startte in 2015 voor Google als executive van Google Venture. Een jaar later trad hij aan als CEO van Chronicle. Gillet werkt sinds 2020 voor Verily als COO.

“Deze nieuwe functies zijn het resultaat van doordachte planning onder leiding van Conrad en het bestuur, en als erkenning van de vaardigheden en ervaring die nodig zijn om Verily te leiden terwijl het een commercieel gezicht krijgt”, deelde de organisatie in een verklaring.

Tip: Amazon zet punt achter Amazon Care-zorgverlening