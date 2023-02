Google heeft onlangs de eerste development-release uitgebracht van Android 14. De nieuwe release bevat veel nieuwe functionaliteit, zoals diverse UI-tweaks en app-cloningfunctionaliteit.

De techgigant heeft onlangs de eerste Developer Preview van Android 14 gepresenteerd. Deze release, met de codenaam UpsideDownCake, biedt onder meer verbeterde securitymaatregelen en diverse UI-tweaks. Daarnaast is bijvoorbeeld ook app-cloning toegevoegd.

Nieuwe security-features

Op het gebied van security moeten vanaf deze OS-versie zogenoemde runtime recievers het exportgedrag specificeren. Daarnaast zorgt Android 14 ervoor dat apps die zich op deze Android-versie richten worden beperkt in het verzenden van zogeheten ‘implicit intents’ naar interne app-onderdelen.

Ook kunnen Android 14-apps alleen zogenoemde ‘dynamic loaded files’ gebruiken die als read-only zijn gemarkeerd. Verder blokkeert deze versie nu de installatie van apps die voor oudere Android-versies waren bedoeld. Hiermee wil de techgigant het aanvalsoppervlak voor cybercriminelen verkleinen. Wel blijven al geïnstalleerde verouderde apps voor gebruikers beschikbaar. Tot slot ondersteunt Android 14 ook het recent uitgebrachte Credential Manager.

UI-tweaks

Naast securitymaatregelen, krijgt ook de UI verschillende tweaks. Onder meer zijn de Security- en Privacy-menu’s en een enkel menu in de Settings gegroepeerd. Hiervoor zijn ook de vele dropdown-menu’s weggehaald en zijn de settings in een apart scherm beschikbaar.

In het Batterij-menu zijn de basic- en extreme-besparingsopties verbeterd. Verschillende opties hiervoor bevinden zich nu in eenzelfde menu. Dit moet alle batterijfunctionaliteit verder stroomlijnen.

Andere nieuwe UI-opties zijn onder meer verbeteren voor het opschalen van applicaties. In Android 14 kunnen fonts nu naar 200 procent worden geschaald. Dit moet vooral gebruikers helpen die grotere fonts willen of een visuele beperking hebben. Ook is er een Apps Installed In The Background-pagina toegevoegd. Hiermee kunnen gebruikers zien welke bloatware en andere niet-noodzakelijke apps fabrikanten of operators hebben geïnstalleerd.

Daarnaast zijn er meer eigenschappen voor het gebruik van met mobiele OS op grotere schermen en diverse UI-eigenschappen voor het pairen van accessoires en het koppelen van gehoortoestellen toegevoegd.

App-cloningfunctionaliteit

Het nieuwe Android 14 beschikt nu ook over een app-cloningeigenschap. Deze eigenschap maakt het mogelijk een kopie te maken van een app, zodat beide versies ieder met een andere account kunnen worden gebruikt. Dit helpt bij apps die het gebruik van verschillende accounts niet faciliteren. Deze functionaliteit zou hetzelfde zijn als de Samsung Dual Messenger-functionaliteit voor social media en messaging apps, schrijft Samsung-nieuwssite Sammobile.

Roadmap voor Android 14

Na de nu uitgebrachte eerste Developer Preview volgen komende maand mogelijk nog enkele andere Developer Preview-versies. Public Beta-versies van Android 14 moeten in de maanden april en mei het levenslicht zien. De stabiele versie is voor juni dit jaar voorzien en de definitieve versie moet in augustus/september 2023 beschikbaar komen.

