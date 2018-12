Accenture neemt adverentieplatform Adaptly over

Accenture heeft vandaag bekend gemaakt dat het Adaptly overneemt. Dat biedt advertenties aan op verschillende sociale netwerken. Die missie blijft bestaan, maar zal nu dus binnen de digitale marketingtak van Accenture uitgevoerd worden.

Adaptly werd in de loop van 2010 gelanceerd. Het biedt self-serve tools aan die het mogelijk maken om advertenties op meerdere sociale netwerken aan te bieden. In een blogpost over de overname meldt medeoprichter en CEO Nikhil Sethi van Adaptly dat de missie van het bedrijf hetzelfde blijft. Het heeft nu wel zijn ondersteuning uitgebreid naar de advertentieplatformen van Google en Amazon. Tegelijk werkt het aan “verschillende creatieve technologische oplossingen” die de samenwerking tussen verschillende platformen uitbreidt.

Grote klanten

Adaptly was de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks in het nieuws. Desondanks heeft het al bijna honderdvijftig medewerkers en een aantal grote klanten. Denk daarbij aan Chico’s, Mazda, Prudential en Sprint. Als de deal rond is, zullen die klanten aanblijven, maar bediend worden vanuit de digitale marketingtak van Accenture; Accenture Interactive Operations genaamd.

Sethi schrijft in de blog dat de missie van zijn bedrijf blijft om merken te helpen verbinding te zoeken met mensen op “nieuwe en krachtige” manieren. Dat vooral nu er steeds vaker nieuwe consumentenervaringen opkomen en nieuwe digitale platformen ontstaan. “Onderdeel uitmaken van Accenture is behoorlijk opwindend, want samen hebben we straks de buitengewone kans om onze belangrijkste platformpartnerschappen uit te breiden”.

Belangrijk is volgens Sethi de toenemende transparantie en effectiviteit voor klanten. “We moeten hen ertoe in staat stellen relevantere ervaringen aan te bieden die daardoor een grotere impact hebben.” Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend. Het lijkt erop dat Adaptly geen geld heeft opgehaald bij investeerders sinds het dat in 2012 voor het laatst deed.