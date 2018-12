AT&T biedt als eerste 5G-netwerk voor consumenten aan

Vandaag markeert een grote mijlpaal in de overstap van de telecomindustrie van 4G naar 5G. AT&T heeft in de Verenigde Staten voor het eerst een draadloos netwerk online gebracht voor consumenten dat ook daadwerkelijk gebruik maakt van 5G-technologie.

De dienst is vanaf vrijdag beschikbaar voor consumenten, maar vandaag al live. De lancering vindt plaats in twaalf grote Amerikaanse steden: Atlanta, Charlotte, Dallas, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Louisville, Oklahoma City, New Orleans, Raleigh en San Antonio and Waco. Omdat apparaten nog niet zelfstandig op de netwerken kunnen, moeten gebruikers diep in de buidel tasten om te kunnen vertrouwen op de 5G-technologie.

Verbinden met 5G

AT&T verkoopt namelijk voor 499 dollar de NetGear Nighthawk 5G Mobile Hotspot. Daarmee kunnen smartphones en tablets verbinding maken, om weer op de 5G-infrastructuur in te loggen. Pas in de loop van 2019 zullen de eerste mobiele apparaten die 5G ondersteunen op de markt komen. Zo wil Samsung komend jaar al met zo’n smartphone komen.

De eerste vlaggenschiptelefoons die ondersteuning bieden voor 5G, zullen geleverd worden met de Qualcomm QTM052 mobiele antenne module. Dat is momenteel het enige product op de markt dat ertoe in staat is om signalen op het millimeterspectrum te verwerken. Aangezien dat de frequentie is die nodig is voor 5G-verbindingen, moeten leveranciers momenteel wel kiezen voor het Qualcomm-modem. Om die reden schijnt Apple overigens een jaar te wachten met de lancering van een 5G iPhone; het bedrijf wil liever een Intel-modem installeren dat naar verwachting in 2020 op de markt komt.

De verwachting is dat 5G-netwerken uiteindelijk snelheden tot 5 gigabits per seconde mogelijk maken. Tegenover The Verge stelt AT&T echter dat het nieuw gelanceerde 5G-netwerk een theoretische maximale snelheid van 1,2 gigabits per seconde mogelijk maakt. “De daadwerkelijke snelheid zal lager liggen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Eerste keer

Volgens AT&T CTo Andre Fuetsch is dit voor consumenten de eerste keer dat ze kunnen ervaren wat het mobiele 5G-tijdperk gaat brengen. “Je kan van ons verwachten dat we snel evolueren. Het is nog vroeg op de 5G-reis en we zijn er klaar voor om snel te leren en de komende maanden ons netwerk constant te verbeteren.”

Voor een 5G-abonnement met 15 gigabyte aan data betalen consumenten 70 dollar per maand. De bedoeling is verder dat er snel ook 5G-netwerken komen in Las Vegas, Los Angeles, Nashville, Orlando, San Diego, San Francisco en San Jose.