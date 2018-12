Virtustream lanceert automatiseringstools om apps naar cloud te migreren

Virtustream, dat enterprise cloud- en managed diensten aanbiedt, heeft nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan zijn platform. Daarmee moet het eenvoudiger worden om on-premise software-apps naar de cloud te migreren. Dat schrijft Silicon Angle.

Het bedrijf, dat onderdeel is van Dell, zegt dat zijn nieuwe versie van zijn Virtustream Enterprise Cloud met significante functies voor cloud-automatisering komt. Met de toevoegingen moeten voorheen langdurige taken nu automatisch en veilig uitgevoerd kunnen worden. Daarbij is minimale menselijke input vereist.

De Enterprise Cloud van het bedrijf is een public cloud-platform dat concurreert met Amazon Web Services en Microsoft Azure. De cloud van Virtustream is echter meer een niche-platform, dat ontworpen is om mission-critical en erg gereguleerde apps te hosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ERP-systemen.

Het platform onderscheidt zich door highly defined managed services aan te bieden rondom de infrastructuur waar de applicaties op gehost worden. Daarmee worden voordelen aangeboden, zoals efficiënter gebruik van resources en betere applicatie-management via automatisering en provisioning. De cloud is ook geïntegreerd met de Cloud Foundry-versie van Pivotal Software, wat een populair platform is voor het ontwikkelen van cloud-native apps.

Nieuwe functies

Een van de nieuwe functies in het platform is een geüpdatete versie van het xStream cloud management software-platform. Het is opnieuw gebouwd met een nieuwe architectuur en API, die samen een deel van het zware werk bij het migreren van applicaties van on-premise-omgevingen naar de cloud moeten elimineren.

Gebruikers kunnen het platform gebruiken voor self-provisioning van virtual machines die automatisch geconfigureerd zijn met een reeks beveiligingsdiensten. Het gaat onder meer om detectie van indringers, firewalls, en anti-malware-tools. Daarnaast biedt het bedrijf meer automatiseringsopties voor de app die het host. Klanten die SAP-applicaties draaien kunnen nu bijvoorbeeld start- en stop-operaties automatiseren als dat nodig is. Daardoor worden applicaties automatisch stopgezet als ze niet gebruikt worden, bijvoorbeeld tijdens het weekend.