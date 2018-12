Atlassian maakt analyseren incidenten makkelijker in JiraOps

Atlassian voegt een nieuwe functie toe aan JiraOps. Deze maakt een lijst met alle belangrijke gebeurtenissen rond een IT-incident, en plaatst die op chronologische volgorde. Op die manier is het makkelijker voor experts om uit te zoeken wat er nou precies mis is gegaan.

De nieuwe technologie die toegevoegd is aan JiraOps is een zogenaamde ‘postmortem’ mogelijkheid. Niet alleen is het straks makkelijker om te analyseren wat er gebeurd is, ook kunnen beveiligingsexperts sneller uitvogelen wat de oorzaken van de problemen waren. Ook is het mogelijk om meteen oplossingen door te voeren.

Meer toevoegingen

Atlassian voegt tegelijkertijd ook meer mogelijkheden toe aan de Automation Actions. Dat is een set geautomatiseerde scripts en playbooks die beschikbaar zijn in Opsgenie. Voortaan beschikken deze systemen ook over ondersteuning voor de Amazon Web Services (AWS) Systems Manager en de Generic REST Endpoint.

Deze toevoegingen breiden de mogelijkheid voor DevOps-teams om geautomatiseerde taken vanuit een Opsgenie-console of een mobiele applicatie te lanceren uit. Opsgenie is overigens een applicatie die Atlassian via een overname in handen kreeg en ontwikkelaars meldingen geeft als er problemen zijn. De toepassingen werden tegelijkertijd aangekondigd.

Veel incidenten

Afgezien van deze toevoegingen, deelt Atlassian nu ook de incident management data die het gedurende het jaar verzameld heeft. Klanten blijken samen meer dan 190.000 incidenten en geplande onderhoudsgebeurtenissen gelogd te hebben. Updates aan die events werden meer dan 564.000 keer doorgevoerd, wat uiteindelijk zorgde voor meer dan 130 miljoen e-mails en tekstberichten naar eindgebruikers.

Helaas stelt het Atlassian-rapport dat slechts in drie procent van de gevallen er een postmortem analyse aanwezig was. Dat bemoeilijkt het analyseren van de problemen voor IT-experts, die dankzij de nieuwe update van JiraOps dus wel wat extra handvaten in handen krijgen hiervoor.