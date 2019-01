Plantronics lanceert Habitat Soundscaping om afleiding op je werk tegen te gaan

Op kantoor werken kan soms best een uitdaging zijn. Collega’s die met elkaar overleggen, even lollig doen en algemeen afleidende geluiden. Voor sommige mensen kan het dus moeilijk zijn geconcentreerd te werken. Plantronics komt daarom nu met Habitat Soundscaping, een oplossing waarmee het hoopt mensen die hier wel eens last van hebben te helpen.

Habitat Soundscaping maakt gebruik van geluiden en visuele effecten en intelligente software om ervoor te zorgen dat open kantoorruimtes veranderen in omgevingen waar mensen zich daadwerkelijk kunnen concentreren en effectief samenwerken. De site UC Today sprak met marketinghoofd Richard Kenny van Plantronics over verdere plannen die het bedrijf met Habitat Soundscaping heeft.

Natuurlijke elementen

De gedachte achter Habitat Soundscaping is om biophilia toe te passen. Dat is het idee waarbinnen natuurlijke elementen naar het kantoor gebracht worden. De meeste mensen willen volgens Kenny buiten zijn, liefst in een omgeving met water. Dat maakt mensen gelukkiger, maar is iets wat in een gemiddelde kantooromgeving nauwelijks fatsoenlijk toe te passen valt.

Daar speelt Habitat Soundscaping op in. Het geluid van stromend water kan bijvoorbeeld helpen om afleidende of storende gesprekken die collega’s op kantoor voeren te maskeren. “De meeste mensen verwachten dat ze het best functioneren in een stille omgeving, maar als ze water horen stijgt de productiviteit met zes procent”, aldus Kenny.

Het resultaat is volgens wetenschappelijk onderzoek, zo stelt Plantronics althans, een significante verbetering op het gebied van geheugen, omschrijvend schrijven en gebruik van ‘zeldzame’ woorden. Dat kan goed helpen op een kantooromgeving: gemiddeld raakt in een bedrijf met vijfhonderd mensen 53 procent minstens eens per dag afgeleid. Gemiddeld kost het een afgeleid persoon 23 minuten om zich weer te focussen. Gecombineerd leidt dat resultaat tot 1,2 miljoen dollar aan misgelopen resultaten over het hele jaar. Het horen van water kan volgens Plantronics dus helpen bij het verminderen van de verliezen als gevolg van afleiding.