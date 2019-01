Accenture’s CEO stapt op om gezondheidsredenen

De huidige CEO van Accenture, Pierre Nanterme, stapt om gezondheidsredenen op. Dat heeft het bedrijf afgelopen vrijdag in de loop van de dag bekend gemaakt. Voorlopig neemt CFO David Rowland zijn taken weer als interim CEO.

Pierre Nanterme was sinds januari 2011 de CEO van Accenture. In 2016 kreeg hij de diagnose darmkanker en nu moet hij als gevolg daarvan opstappen. Doordat Rowland tijdelijk de positie van CEO overneemt, moet KC McClure, die het hoofd van de finance-afdeling van Accenture was, zijn positie als CFO waarnemen.

Richten op gezondheid

Nanterme heeft maar liefst 36 jaar gewerkt voor de consultancy firma en zal voorlopig als adviseur voor zijn vervanger actief blijven. In een statement laat hij weten het een eer te vinden om zo lang voor het bedrijf gewerkt te hebben. “Ik heb nooit meer vertrouwen gehad in onze zakelijke strategie, leiderschapsteam en onze mensen”, vertelt hij verder.

Het werk van David Rowland als CFO was erg goed volgens Nanterme, en volgens hem is hij dan ook uiterst geschikt om ervoor te zorgen dat “onze groeistrategie, om ons bedrijf om te zetten naar nieuwe groeigebieden als digitaal, cloud en security” om te zetten naar de praktijk. “Dit is de juiste beslissing voor mijn familie en mij, zodat ik mij kan richten op mijn gezondheid.”

Inspirationeel leiderschap

Rowland, die 35 jaar geleden actief werd bij Accenture en in de loop van 2013 de positie van CFO op zich nam, laat weten ernaar uit te kijken om “nauw samen te werken met ons getalenteerde leiderschapsteam, waaronder KC als onze nieuwe CFO”. Hij kijkt er verder naar uit om “voort te bouwen op het sterke momentum in ons bedrijf en het versterken van ons marktleiderschap.” Tot slot bedankt hij namens al het personeel van Accenture Nanterme voor al zijn inzet.

De wisseling van CEO en CFO heeft volgens Accenture geen invloed op de zakelijke verwachtingen voor het tweede kwartaal en niet op het fiscale jaar 2019.