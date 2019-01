Qlik geeft Podium Data nieuwe naam en nieuwe release

Vorig jaar nam Qlik Podium Data over. Toen was nog weinig bekend over wat ermee zou gebeuren. Tot vandaag: het product heeft vanaf nu een nieuwe naam en is losgeweekt van Hadoop-technologie. Voortaan draagt Podium Data de naam Qlik Data Catalyst.

Afgelopen juli nam Qlik Podium Data over. Daarmee was nog niet bekend wat er met het team en het product van Podium zou gaan gebeuren. Vandaag blijkt dat het team intact blijft en mag werken als een afzonderlijk team binnen Qlik. Podium-CEO Paul Barth is nu managing director van dat team en draagt er de volledige verantwoordelijkheid voor. Het eerste resultaat van het werk van het team binnen Qlik is er al: een nieuwe release.

De nieuwe release

Podium Data gaat voortaan onder een nieuwe naam de wereld in: Qlik Data Catalyst. Daarnaast is er meteen een nieuwe release van het product aangekondigd. Het gaat om versie 4.0, dat gewoon volgt op de vorige versie van Podium Data. Ergens was het ook te verwachten geweest dat de nieuwe naam juist geleid zou hebben tot een nieuw begin en dat deze nieuwe versie daarmee 1.0 zou zijn.

Dat is het niet, maar Data Catalyst 4.0 brengt in elk geval wel meer verbinding met Qlik met zich mee. Het geheel is gestroomlijnd en voorzien van een nieuwe stijl die beter past bij Qlik. Data Catalyst is ook beter geïntegreerd met het Qlik Sense-product. Zo is er een knop ingebouwd in Data Catalyst die een visualisering van de dataset maakt.

Tegelijk zijn er ook nog veranderingen in de architectuur aangebracht. Podium Data rustte eerst bijna volledig op Hadoop. Er is nog altijd ondersteuning voor, maar het is niet langer een vereiste voor Data Catalyst om op Hadoop te werken. Belangrijk werk kan nu lokaal verwerkt worden op de Data Catalyst-server. Dataopslag die eerst exclusief via het Hadoop Distributed File System verliep, kan nu ook verlopen via het Linux-bestandssysteem van de server of Amazon S3.