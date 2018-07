Qlik neemt Podium Data over voor beter zakelijk databeheer

Het Zweedse databedrijf QlikTech International (Qlik) probeert zichzelf nuttiger te maken voor andere ondernemingen. Daarvoor neemt het Podium Data over, een firma die zich bezighoudt met databeheer voor zakelijke klanten. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.

Qlik stelt vandaag dat de overname van Podium Data zal helpen met het versnellen van de eerder ingezette transformatie. Het bedrijf bood eerder enkel analyses van big data aan, maar probeert over te schakelen op een multi-cloud strategie. Die moet klanten ertoe in staat stellen meer waarde uit hun data te halen.

Data democratiseren

De overname maakt dat Qlik straks de aanbieder van oplossingen wordt, die “data democratiseren”. Het is de bedoeling dat data gebruiksvriendelijker gepresenteerd wordt. Podium Data is ondertussen een startup uit Boston, die grote hoeveelheden data omzet in bronnen waar klanten zelf ook iets mee kunnen. Dat stelt klanten ertoe in staat om de voorbereidingstijd van data te verminderen en processen rond data te automatiseren.

De voorbereiding van data is erg belangrijk voor bedrijven, want momenteel hebben ze nog relatief vaak te maken met ‘bad data’, wat in de Verenigde Staten alleen al zo’n drie biljoen dollar per jaar kost. Door Podium Data over te nemen, kan Qlik dus een belangrijke zaak aan zijn aanbod toevoegen.

Datahub

De bedoeling is dat Podium Data straks als fundament voor het nieuwe ‘datahub’ van Qlik gaat functioneren. Dat voegt nieuwe mogelijkheden toe aan de opslag-, datavoorbereidings- en metadataopties van het bedrijf. De nieuwe mogelijkheden omvatten onder meer intelligente dataprofiling en onboarding tools.

De datahub zal verder een boel geautomatiseerde tools bevatten, die de kwaliteit van data moeten vergroten door onder meer het formatteren en versleutelen ervan. Tot slot is Qlik van plan om nieuwe publiceermogelijkheden toe te voegen, zodat data automatisch geüpgraded kan worden zonder dat er nieuwe programmatuur nodig is.