Ingenico presenteert slimme cahtbot met natuurlijk taalgebruik

Ingenico Group, een specialist op het gebied van online payment-oplossingen, heeft een chatbot ontwikkeld die klanten met natuurlijk taalgebruik te woord staat. De chatbot-oplossing is onder meer gebaseerd op IBM Watson-technologie en Ingenico’s eigen API voor online betalen.

De leverancier van online betaaloplossingen heeft de chatbot ontwikkeld samen met JoinedApp en gebruikt de natural language processing (NLP)-technologie van IBM Watson om alle vragen van gebruikers stellen beter te kunnen begrijpen. De chatbot snapt specifieke nuances in taal en taalgebruik en kan goed omgaan met de natuurlijke variaties in de communicatie tussen individuen. Hierdoor kan de communicatie-oplossing snel en adequaat reageren op de specifieke wensen van de gebruikers, in een groot aantal talen.

Daarnaast zorgt een nieuwe component voor kunstmatige intelligentie ervoor dat eindgebruikers minder stappen nodig hebben voor het afronden van hun bestellingen. Voor leveranciers biedt dit ook weer het voordeel dat zij hun conversie nog beter kunnen verhogen, aldus de ontwikkelaar.

Ook eigen technologie ingezet

Naast de technologie van IBM Watson, gebruikt de innovatieve chatbot-oplossing ook de technologie van Ingenico’s API voor betaaloplossingen. Vooral om het gebruiksgemak van zijn zakelijke berichtenapp te kunnen verbeteren. Eindgebruikers kunnen daardoor op een veilige en betrouwbare manier producten en diensten aankopen binnen de chatfunctie van de berichtenapp.

Op deze manier ontstaat een complete gebruikservaring op het chatplatform zonder de berichtenomgeving te verlaten, aldus de leverancier. Dankzij de vermindering van het aantal stappen die consumenten moeten doorlopen om hun aankoop af te ronden, kunnen verkopers hun conversie vergroten.

Gebruiksdoeleinden

De chatbot is ideaal voor gebruik in de retail, horeca, reis- en vrijetijdsbranche. De bot is 24/7 actief, waardoor bedrijven altijd kunnen communiceren met klanten en transacties kunnen afhandelen. Bovendien biedt de nu ontwikkelde slimmere chatbot de mogelijkheid om waardevolle informatie te vergaren over de wensen en behoeften van gebruikers, zodat bedrijven hun aanbod nog beter kunnen afstemmen op de veranderende behoeftes van klanten.