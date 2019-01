Cisco en Pure Storage lanceren FlashStack-systeem voor AI-toepassingen

Pure Storage en Cisco hebben de handen in elkaar geslagen voor een converged FlashStack-systeem dat geschikt is voor AI-toepassingen. Het systeem is het equivalent van wat een instapmodel van de AIRI Mini zou kunnen zijn.

FlashStack is een lijn van geconvergeerde systemen die all-flash arrays van Pure Storage combineren met Cisco’s UCS-servers en Nexus-switches.

AIRI is dan weer een oplossing van Pure Storage en Nvidia, dat FlashBlade-storage (all-flash array met 15 blades) combineert met twee Arista 100 Gbit-switches en vier Nvidia DGX-1-servers (elk met acht Tesla V100-gpu’s). De maximale output bedraagt 4 petaflops.

De recentere AIRI Mini biedt een maximale output van 2 petaflops, heeft een kleinere FlashBlade-array (7 blades), twee DGX-1-servers en twee Cisco Nexus 100 Gbit-switches.

Mini-Airi Mini

Het nieuwe FlashStack for AI-product van Pure Storage en Cisco kan worden beschouwd als een verder afgeslankte versie van de AIRI Mini, maar dan met een Cisco-server in plaats van een Nvidia DGX-1. Meer bepaald de Cisco UCS C480ML M5 (foto). Die heeft net als de DGX-1 acht Tesla V100-gpu’s aan boord, voor een maximale output van 1 petaflops.

De C480ML M5 wordt beheerd via Cisco’s cloudgebaseerd Intersight-platform. Pure Storage heeft API’s ontwikkeld voor zijn storage, waardoor het met Intersight integreert. Dat laat automatische storage provisioning toe, alsook beheer can Pure Storage-functionaliteit via de orchestratiemogelijkheden van Intersight.

Het nieuwe FlashStack-systeem wordt uitgebreid voorgesteld tijdens Cisco Live in Barcelona eind deze maand, waar ook Techzine aanwezig zal zijn.

