IBM Watson werkt voortaan met concurrerende cloudomgevingen

Klanten van AWS, Microsoft Azure, Google Cloud of zelfs een eigen on premises-oplossing kunnen voortaan een beroep doen op Watson van IBM. Met de verrassende zet hoopt IBM om Watson bij meer klanten te krijgen.

IBM brengt Watson naar andere publieke clouds en zelfs private cloudomgevingen. Dat kondigt Rob Thomas, general manager van IBM Data en AI, zelf aan tijdens de jaarlijkse Think-conferentie van IBM in San Francisco.

IBM wil zo tegemoet komen aan de realiteit: andere cloudspelers zijn groter, en klanten gaan niet met hun hele cloudinfrastructuur naar IBM verhuizen om Watson uit te proberen. Voortaan is het dan ook mogelijk om data bewaard op AWS, Microsoft Azure of de Google Cloud te analyseren met Watson. Ook met gegevens op private cloudservers kan de AI-oplossing aan de slag.

AI-specialist

Met Watson kan je data analyseren, inzichten vergaren, AI-oplossingen uitwerken en zaken als slimme chatbots bouwen. Watson is al jaren een grote naam binnen de AI-sector, maar de krachtige dienst leek niet in staat om IBM eigenhandig meer cloud-marktaandeel op te leveren. De meest gekende toepassingen van Watson vind je dezer dagen misschien wel in de gezondheidszorg.

IBM maakt gebruik van Kubernetes om Watson te linken met de data in andere cloudomgevingen. Google gebruikte Kubernetes eerder al om Kubeflow Pipelines uit te rollen, en Intel lanceerde het Nauta-deep learning-platform via de orkestratiesoftware.

Beschikbaarheid

Concrete beschikbaarheid en een prijs die daarbij hoort, communiceerde IBM nog niet. Het is dus ook niet duidelijk of Watson meteen wereldwijd voor klanten van andere cloudproviders beschikbaar zal zijn. Watson komt bovendien alleen naar publieke cloudproviders uit Noord Amerika. Het Chinese Baidu of Alibaba krijgen de functionaliteit niet. On Premises-datacenters worden zoals gezegd wel ondersteund.

Gerelateerd: IBM: ‘We leren AI-assistent Watson alles rond cybersecurity’