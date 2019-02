Google Chrome sluit achterpoortje in incognitomodus

Een achterpoort in de incognitomodus van Chrome verklapt aan websites wanneer de privacygerichte functie is geactiveerd. Google verhelpt de nalatigheid in een volgende versie van de browser.

Hoewel de incognitomodus in de eerste plaats is bedoeld om te kunnen surfen zonder een browsegeschiedenis of cookies na te laten, kunnen sommige paywalls er ook mee worden omzeild. Bovendien kan het surfgedrag van bezoekers niet worden gevolgd voor advertentiedoeleinden.

Bepaalde websites, zoals de Boston Globe, doen daarom beroep op het achterpoortje om de toegang voor gebruikers die incognito surfen te blokkeren. Dat wordt binnenkort onmogelijk, schrijft 9to5Google.

Het probleem zit in de FileSystem-API van Chrome. Wanneer de incognitomodus is ingeschakeld, wordt de API uitgeschakeld. Merkt een website dat de API niet kan worden aangesproken, dan is dat een waarschuwing dat incognitomodus actief is.

Virtueel bestandssysteem

De oplossing waar Google aan werkt, is om een tijdelijk virtueel bestandssysteem aan te maken in het RAM van de computer wanneer een website de FileSystem-API aanspreekt. De website kan dan niet detecteren in welke modus Chrome draait. Bijkomend voordeel is dat Chrome het tijdelijk bestandssyteem makkelijk kan verwijderen van zodra de browser wordt afgesloten.

Het virtueel bestandssysteem verschijnt binnenkort als experimentele functie in de Canary-build van Chrome 74. Vermoedelijk zal het ten vroegste in Chrome 76 naar de algemene versie van de browser worden uitgerold. Momenteel is Chrome 72 de laatste stabiele versie die beschikbaar is.

