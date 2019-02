Intel wil flink verdienen aan opkomst 5G-technologie

Intel heeft vandaag nieuwe chips en samenwerkingen aangekondigd. Daarmee hoopt het investeerders te laten zien dat de vele miljarden dollars die het bedrijf in R&D rond 5G-technologie heeft gestoken ook echt goed terechtgekomen zijn.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag nadat het aanwezig was bij een persconferentie van Intel in het kader van het Mobile World Congress in Barcelona. Waar Intel normaliter flinke marges haalt op processoren die gemaakt zijn voor computers en datacenters, is dat in de modemwereld wel anders. Daar zijn de marges erg klein en is de concurrentie groot.

Investeren in netwerktechnologie

Intel stapte in de loop van 2011 in de markt van draadloze netwerken. Daartoe nam het dat jaar de Duitse modemfabrikant Infineon over. Intel heeft ondanks al die jaren dat het actief is op de modemmarkt maar één echt grote klant: Apple. Dat bedrijf maakt – vooral nu het in een slepende juridische strijd met Qualcomm verwikkeld is – alleen maar gebruik van de modems van Intel.

De hoop van Intel is dat het met de komst van 5G-netwerken een groter marktaandeel en nieuwe klanten kan werven. CEO Bob Swan vertelde volgens Reuters dat het de bedoeling is om 5G-modems ook aan andere fabrikanten dan die van smartphones te slijten. Het gaat bijvoorbeeld om makers van connected vehicles, evenals fabrikanten die hun industriële apparaten met het internet willen verbinden.

Deals najagen

“Waar investeerders het meest nerveus van worden, is dat we enige tijd nodig hebben gehad om de rest bij te halen. Bijhalen betekent volgens investeerders dat je geen geld verdient”, aldus Swan. “Maar nu bevinden we ons op een niveau dat volgens ons gelijk is aan de rest van de industrie, vooral nu we richting 5G gaan.”

En dus sluit Intel actief nieuwe partnerschappen. Zo heeft het bedrijf een deal gesloten met onder meer Fibocom Wireless en Arcadyan Technology, die Intel-modems in hun modules en gateways zullen plaatsen. Die maken 5G-verbindingen mogelijk voor industriële apparatuur. Ook introduceert Intel nieuwe programmeerbare 5G-chips die zullen concurreren met Xilinx. Tot slot zullen Ericsson en ZTE verschillende Intel-processoren gebruiken voor hun 5G-basisstations.