Google geeft ontwikkelplatform Flutter veel nieuwe functies

Google heeft vandaag een flinke update uitgebracht voor Flutter. Dat is een framework waarmee ontwikkelaars voor meerdere platformen apps kunnen ontwikkelen. Veel van de updates zijn gericht op de stabiliteit en prestaties van Flutter, maar er zijn ook wat interessante nieuwe functies toegevoegd.

Flutter biedt ontwikkelaars een eenvoudige mobiele interface waarin ze apps kunnen ontwikkelen voor zowel Android als iOS. Het bouwen van die apps is dankzij Flutter een stuk eenvoudiger en sneller. Het is vooral makkelijker om de interface van een app te bouwen, doordat het geheel steunt op de Dart-programmeertaal waarmee broncode omgezet wordt naar een format dat geschikt is voor Android en voor iOS.

Flutter-update

Vandaag heeft Google Flutter 1.2 uitgebracht. De meeste nieuwe functies zijn gericht op stabiliteit en prestaties, maar er zitten ook een paar interessante nieuwe mogelijkheden in. Zo beschikt Flutter nu over ondersteuning voor Android App Bundles. Daar werd door veel gebruikers om gevraagd en het helpt ontwikkelaars om de grootte van hun apps terug te brengen.

Ook ondersteunt App Bundles de functie ‘dynamic delivery’. Die functie genereert en optimaliseert APK-bestanden voor elk apparaat, zodat een gebruiker enkel de code hoeft te downloaden die noodzakelijk is om een app te laten draaien. Ook biedt Flutter 1.2 ondersteuning voor in-app aankopen.

Tot slot voegt Google nog een nieuwe tool voor het zoeken van bugs, Dart DevTools genaamd, toe aan Flutter. Dart DevTools werkt via de browser en laat ontwikkelaars widgets inspecteren, logboeken bekijken en apps debuggen – allemaal vanuit dezelfde interface. De bedoeling is dat deze tool uiteindelijk beschikbaar is in Visual Studio Code, maar dat kan nog even duren.

Webapps ontwikkelen

Uiteindelijk wil Google dat Flutter ook geschikt is om webapps mee te ontwikkelen. Dat is een plan voor de lange termijn, maar langzaamaan voegt Google wel nieuwe functies toe die hiervoor alles in gereedheid brengen. Zo voegt Google met Flutter 1.2 keyboard events en ondersteuning voor mouse hover toe. De komende paar maanden wil Google hier verder aan bouwen en is het de bedoeling om deze plannen concreet te maken.