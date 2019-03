Google Cloud-admins kunnen voortaan computers blokkeren

Google Cloud beschikt over endpoint verification. Dat is een tool die de beheerders van een netwerk ertoe in staat stelt data te verzamelen over apparaten die verbinding maken en toegang hebben tot hun zakelijke netwerken. Vanaf vandaag zijn er nieuwe mogelijkheden aan de tool toegevoegd die het voor beheerders mogelijk maken om toegangsniveaus in te stellen voor individuele apparaten.

Er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan de endpoint verification van de Google Cloud. Vanaf nu kunnen netwerkbeheerders apparaten goedkeuren of blokkeren. Daarnaast kunnen ze verschillende toegangsniveaus bepalen, zodat ze precies in de hand hebben wie zich al dan niet toegang tot de Google Cloud kan verschaffen. Ook kunnen de beheerders bepalen of zijzelf nieuw geregistreerde apparaten eerst moeten goedkeuren, alvorens die verbinding met de cloud krijgen.

Alles controleren

In een blogpost schrijft Google dat het dergelijke mechanismes al beschikbaar had gemaakt voor mobiele apparaten die verbinding willen maken met de Google Cloud. Maar omdat veel bedrijven nog altijd gewoon vanuit desktops of laptops werken was het volgens Google van groot belang om deze extra beveiligingslinie verder uit te breiden.

Iedereen met toestemming daarvoor kan een volledige inventaris bekijken van de computers die toegang hebben tot gevoelige gegevens. Op basis van welk criterium de beheerder maar wil, kan deze instellen wie die toegang krijgt en specifiek ook welk apparaat die krijgt. Zo kunnen nieuwe apparaten beperktere toegang hebben tot de netwerken dan apparaten die al langere tijd geregistreerd staan.

Hoe het werkt

Om deze extra beveiliging in te stellen, hoeven systeembeheerders enkel naar het adminpaneel te gaan. Daar kunnen ze binnen het menu van apparaatbeheer instellen welke apparaten toegang krijgen tot het netwerk. Eenmaal daar zijn niet alleen regels op te stellen waar apparaten aan moeten voldoen, ook kunnen individuele apparaten weer andere rechten en toestemmingen krijgen.

Google heeft ook een aantal menu’s toegevoegd die alle opties bij elkaar brengen en inzichtelijk maken. Zo is dus inzichtelijk welke apparaten nog niet beoordeeld zijn en welke apparaten al bepaalde toestemmingen hebben.