Tim Berners-Lee: het internet moet volwassen worden

Op de dertigste verjaardag van het internet, roept bedenker Tim Berners-Lee op om het world wide web uit de puberteit te halen. Volgens hem versplintert het internet momenteel en moeten mensen die beweging tegengaan. Mensen moeten weer steunen op de kracht van het internet en helpen dat volwassen te maken.

Dat vertelde Berners-Lee volgens de site Venture Beat tijdens een persconferentie bij de CERN in Genève, waar Berners-Lee het internet bedacht. Dertig jaar geleden diende Berners-Lee een voorstel in bij zijn leidinggevende, die het een “vaag maar opwindend” idee vond. Nu zien we niet alleen het grote potentieel van het internet, maar zijn de schaduwkanten van het web ook zichtbaar.

Kracht van het goede?

“Ze zetten allemaal een stapje terug en realiseren zich ineens na Trump en na de Brexit, dat het internet dat ooit als zo cool beschouwd werd, de mensheid niet per se goed dient”, vertelde Berners-Lee aan aanwezige journalisten over de manier waarop mensen tegenwoordig kijken naar het internet. “Het lijkt erop dat we nog niet hersteld zijn van de vorige privacyramp, maar nu alweer afstevenen op de volgende.”

Daarmee verwijst Berners-Lee naar de zorgen die bestaan rond sociale netwerken en of ze democratie wel ondersteunen. Een van de problemen is volgens hem het feit dat het internet steeds meer begint te versplinteren. Binnen de Verenigde Staten, de Europese Unie en in China bestaan verschillende zienswijzen op het internet. Als die zienswijzen verder uit elkaar lopen, is dat “enorm schadelijk” voor het internet als geheel.

Flink verbeteren

In een open brief stelt Berners-Lee dat veel mensen tegenwoordig onzekerheid voelen rond de vraag of het internet ook echt goed is of niet. Maar hij vindt het defaitistisch om ervan uit te gaan dat het zich de komende dertig jaar niet zal verbeteren. “Als we vandaag opgeven en niet langer bouwen aan een beter internet, dan heeft het internet ons niet in de steek gelaten, maar hebben wij het internet in de steek gelaten.”

“Het is onze reis van digitale puberteit naar een meer volwassen, verantwoordelijke en inclusieve toekomst”, aldus Berners-Lee. Ondanks de zorgen van nu heeft Berners-Lee nog altijd mooie herinneringen aan het ontstaan van het web. Zijn leidinggevende gaf toestemming om een computermodel op te zetten en te kijken in hoeverre verschillende computers konden samenwerken. Maar hij vond het wel een wat “vaag” idee. Dat vage idee was echter ook “opwindend” en leidde tot het ontstaan van het internet.