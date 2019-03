Adobe en Microsoft verbreden samenwerking om marketeers beter te ondersteunen

Adobe en Microsoft hebben aangekondigd dat ze hun relatie verbreden door de productintegraties die er al zijn te verbreden en te verdiepen. De nieuwe integraties die vandaag onthuld zijn, draaien om sales en marketing. De bedrijven gaan gegevens delen van diensten als Marketo, Microsoft Dynamics 365 for Sales en LinkedIn.

Adobe stelt dat de nieuwe dienst, die Account Based Experience gaat heten, erop gericht is om meer gepersonaliseerde en gerichte ervaringen te bouwen voor salesteams. Zo zouden zij complexe verkopen moeten kunnen regelen. Het idee is dat teams met behulp van de LinkedIn-data rijkere profielen van hun klanten kunnen opbouwen, die ze vervolgens kunnen inzetten voor programma’s als Marketo Engage en Dynamics 365 for Sales.

Brede informatie

De bredere informatie is nuttig, omdat bepaalde verkopen voor accounthouders ingewikkelder zijn dan verkopen aan individuen. Gewoonlijk zijn er meerdere beslissers waar rekening mee gehouden moet worden. Dat vertelt Steve Lucas, die als hoofd van Marketo binnen Adobe actief is.

In een interview met persbureau Reuters vertelde Lucas dat een verkoop via een account soms maanden kan duren. Het vermogen om toegang te krijgen tot extra data kan die tijd allicht inkorten. LinkedIn is volgens hem dan ook “duidelijk een heilige graal” voor marketingmedewerkers. En dus moet die integratie vooral snel ingezet worden.

“Met al die nieuwe accountgebaseerde mogelijkheden, zullen marketing- en salesteams meer aansluiting vinden bij de mensen en de accounts waar ze contact mee hebben, maar ook ov er nieuwe manieren beschikken om de zakelijke impact hiervan te meten”, aldus Lucas. Wat hij er niet bij vertelt, is dat de twee bedrijven op deze manier beter kunnen concurreren met Salesforce, iets wat ze al langer proberen.

Om die reden gingen Microsoft en Adobe al samen met SAP een Open Data Initiative aan. Daarbij verbonden de bedrijven data die ze ter beschikking hadden staan. Maar die samenwerking was weinig succesvol in het vinden van concurrentie met Salesforce.