SUSE heeft de eerste Enterprise Linux image voor SAP HANA ‘large instances’ op Azure aangekondigd. De zogenaamde SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications image on Azure moet consistente build- en managementmogelijkheden op Azure bieden.

SAP HANA Large Instances on Azure zijn hardware-configuraties die speciaal voor SAP HANA-workloads die meer geheugen dan 0,5 TB nodig hebben, ontwikkeld zijn.

SUSE stelt dat het met Microsoft samenwerkte om ondersteuning te bieden voor mission-critical workloads voor SAP HANA-omgevingen tot maximaal 60 TB in omvang, met de stabiliteit en betrouwbaarheid van SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, schrijft IT Wire.

“Dit is een klantgedreven oplossing die samen met Microsoft ontwikkeld is om de geavanceerde hoge beschikbaarheid en opslagbeveiliging van SAP HANA Large Instances te bieden die klanten nodig hebben”, aldus Daniel Nelson, vicepresident van Products and Solutions bij SUSE. Het SAP-gecertificeerde platform voor Azure is vooraf geconfigureerd en moet klanten “sneller productief” maken.

Intel Xeon Scalable

SUSE kondigde daarnaast ondersteuning voor de tweede generatie Intel Xeon Scalable-processors aan, dat officieel onder de codenaam “Cascade Lake” gaat. Volgens Thomas Di Giacomo, president of Engineering, Product and Innovation, ervaren organisaties steeds meer druk om meer agile en economisch efficiënt te worden om te groeien, te concurreren en te overleven.

“We helpen hen om de explosieve innovatie van nu te gebruiken terwijl ze hybride en multicloud, evenals on premise-omgevingen omarmen om hun digitale transformatie aan te sporen en mogelijk te maken. Intel’s persistent memory-technologie zal nieuwe applicaties voor data-toegang en -opslag laten ontstaan, waarbij in memory database-oplossingen slechts één applicatie zijn.”

SUSE kondigde vorige maand aan dat het voor het eerst sinds 2004 weer zelfstandig is. Het bedrijf werd voor 2,5 miljard dollar overgenomen van Micro Focus door groeibelegger EQT. Het bedrijf was in het verleden in handen van Novell en Attachmate. Onder Micro Focus werd het bedrijf een onafhankelijke divisie.