Teradata biedt drie nieuwe as-a-service-diensten aan voor Vantage

Teradata heeft drie nieuwe as-a-service-oplossingen voor zijn Vantage-platform aangekondigd. Daarmee wil het de flexibiliteit voor klanten die op Amazon Web Services en Microsoft Azure werken vergroten. Dat meldt ZDNet.

Teradata Vantage is de nieuwe naam voor wat vroeger het Analytics Platform van het bedrijf was. Dat platform werd in 2017 opgericht en moest toegang bieden tot “de beste functies en leidende engines om klanten in de gehele organisatie in staat te stellen om hun favoriete tools en talen te gebruiken bij meerdere datatypes”. Met de naamswijziging moet de koerswijziging richting de converged cloud en hybride architecturen weergegeven worden.

Maar niet alleen de naam van het platform is gewijzigd, ook komen er dus nieuwe diensten bij. Allereerst wordt Vantage beschikbaar als as-a-service voor Amazon Web Services. Deze oplossing moet inkoop versnellen en vereenvoudigen. Daarnaast moet het flexibele capaciteit toevoegen aan de dienst. Daarnaast verschijnt Vantage as-a-service voor on-premises. Deze oplossing heeft als doel om de voordelen van as-a-service naar analytische systemen in datacentra van klanten te brengen.

De laatste oplossing richt zich op beveiliging, en dan specifiek op disaster recovery. Disaster Recovery as a Service is namelijk een nieuwe optie voor klanten die on premise werken, waarmee een door Teradata gemanagede publieke cloud-omgeving aangeboden wordt, die snel opgezet kan worden als er downtime is.

Snelst groeiende product

Volgens Reema Poddar, product chief bij het bedrijf, is Vantage één van de snelst groeiende producten in de geschiedenis van Teradata. Dat is dan ook de reden dat het bedrijf besloten heeft om meer as-a-service-opties naar het Vantage-ecosysteem te brengen.

De nieuwe as-a-service-diensten zijn nu beschikbaar via de Marketplace van Amazon Web Services in de meeste AWS Regions wereldwijd. Vantage is nu ook beschikbaar als as-a-service voor on premise-klanten met substantiële data-ecosystemen en -investeringen. As-a-service-diensten kunnen nu direct via Teradata gekocht worden door Amazon Web Services, Azure of Teradata-infrastructuur te gebruiken, aldus het bedrijf.