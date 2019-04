Atlassian kondigt nieuwe versie Confluence en overname Good Software aan

Atlassian heeft een nieuwe versie van zijn samenwerkingsplatform Confluence aangekondigd. Voor die nieuwe versie heeft het bedrijf aangekondigd Good Software over te nemen, een bedrijf dat analytics-tools voor Confluence-gebruikers en -administrators maakt.

Atlassian heeft zich de afgelopen tijd met name gefocust op tools als Jira, Bitbucket en Trello. Confluence is ondertussen echter steeds populairder geworden als samenwerkingstool voor content, voor zowel technische als niet-technische teams. Het zou zelfs het product zijn dat als tweede staat op de lijst van producten die de meeste omzet genereren.

Confluence krijgt in totaal vijftien nieuwe functies, meldt TechCrunch. Eén van deze functies is uitgebreide analytics, wat logisch is gezien de overname van Good Software. Met die functie kunnen Confluence-gebruikers zien hoe anderen in hun bedrijf omgaan met hun content. Het idee is om iedereen te helpen om betere content te schrijven, en niet alleen om te zien wie de meest populaire content schrijft.

Een HR-manager kan met de functie bijvoorbeeld ook zien dat een pagina met verouderde informatie nog steeds bezocht wordt.

Nieuwe editor

Daarnaast krijgt Confluence een nieuwe editor. De belangrijkste functies van die editor komen voor in de meeste producten van Atlassian. De functies worden echter afgesteld voor ieder product. Voor Confluence betekent dit dat er ondersteuning is gekomen voor het toevoegen van emoji aan een pagina. Ook is er een nieuw /-commando, waarmee het mogelijk is om tabellen, foto’s en macro’s toe te voegen aan een pagina.

Verder is er een optie om eenvoudig beter uitziende inhoudsopgaven te maken, evenals actie-items, roadmaps en deadlines. Via smartlinks is het bovendien mogelijk om automatisch content te previewen voor services als Google Drive, Dropbox, Trello en GitHub. Daarmee moet het eenvoudiger worden om content te organiseren.

Tot slot zijn er een set aan nieuwe templates en een nieuwe media-ervaring toegevoegd aan Confluence.