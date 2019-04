Kamer wil Huawei weren bij aanleg 5G na Chinese spionage bij ASML

De Tweede Kamer wil voorlopig niet dat Huawei betrokken wordt bij de aanleg van de infrastructuur vereist voor 5G. Reden is het nieuws dat Chinese spionnen bedrijfsgeheimen hebben gestolen van de Nederlandse chipmachinemaker ASML.

Huawei kan beter geweerd worden tot de risico’s duidelijk zijn, zeggen VVD, CDA, GroenLinks en D66 tegenover de NOS. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) doet nu onderzoek om te zien of het Chinese bedrijf voldoende te vertrouwen is.

“5G is geen nieuw netwerk. Je bouwt het voort op het huidige”, verklaar VVD-Kamerlid Arne Weverling tegenover de omroep. “Totdat zeker is dat het veilig is, kunnen we beter geen zaken doen met Huawei. Met de kennis van nu moet je überhaupt geen stappen zetten en contracten afsluiten.” GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee voegt daar aan toe dat het een “enorm risico is als je via 5G-netwerken toegang zou krijgen tot vitale infrastructuur”. “Dus: niet doen met Huawei.”

ASML

De reacties van de Kamer volgen op het nieuws dat ASML slachtoffer zou zijn geworden van Chinese spionage. Chinese spionnen zouden een aantal jaren geleden waardevolle informatie van de chipmachinemaker gestolen hebben, vanuit een filiaal van ASML in Silicon Valley. De data werd voor XTAL gestolen, dat zich met vergelijkbare werkzaamheden bezighoudt.

Er liep ook al een rechtszaak in de Verenigde Staten met spionage als oorzaak. Daarbij werd XTAL veroordeeld tot een boete van 233 miljoen dollar, om de schade te compenseren van de diefstal bij ASML. XTAL vroeg een paar maanden daarna faillissement aan.

ASML zelf ontkent in een verklaring dat het om Chinese spionage gaat. “We zijn bestolen door een handvol van onze eigen werknemers in Silicon Valley, die de wet hebben gebroken om zichzelf rijker te maken”, stelt CEO Peter Wennink. “We zijn hier zelf achtergekomen en zijn direct een rechtszaak begonnen in 2016.” Het bedrijf zegt verder dat de werknemers verschillende nationaliteiten hadden.

Huawei

Huawei ligt echter al langer onder vuur, vanwege angst over Chinese spionage. Vooral de Verenigde Staten is bang dat de Chinese overheid via apparatuur van Huawei en andere Chinese fabrikanten voor 5G-netwerken kan spioneren. Daarom is het land al enige tijd in Europa aan het lobbyen voor een ban op de apparatuur. Huawei heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

In maart werd bericht dat de Europese Commissie de oproep van de Verenigde Staten tot een ban op Huawei gaat negeren. Wel zou de Commissie EU-landen oproepen om meer data te delen, om beveiligingsrisico’s gerelateerd aan 5G-netwerken te voorkomen.

Naar verwachting komt het kabinet volgende maand met een plan over hoe Nederland om moet gaan met de economische betrekkingen met China en spionage, wat ook wel de “China Strategie” genoemd wordt.