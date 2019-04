Dell EMC en VMware lanceren on-premise datacenterinfrastructuurdienst

Dell EMC en dochterbedrijf VMware komen samen met de dienst VMware Cloud on Dell EMC waarbij eindgebruikers on-premise een complete datacenterinfrastructuur kunnen afnemen via een pay-per-month-model. Dit hebben beide bedrijven bekendgemaakt op het nu gehouden Dell Technology 2019-evenement in Las Vegas.

Volgens beide bedrijven is de dienst, onderdeel van de Dell Technologies Cloud, ontwikkeld omdat zij constateren dat veel bedrijven tegenwoordig steeds minder geïnteresseerd zijn in het zelf bezitten van een complete on-premise datacenterinfrastructuur.

Ook speelt daarbij dat voor veel bedrijven het nog niet helemaal mogelijk is, om alle workloads naar de (multi)cloud te brengen. Bijvoorbeeld omdat zij zijn gebonden aan bepaald wet- en regelgeving of dat zij hun workloads dichtbij hun werkuitvoering moeten hebben. Dit laatste rechtvaardigt dus een on-premise datacenter, maar dat hoeft dus niet in eigen bezit te zijn.

VMware Cloud on Dell EMC

Om deze bedrijven tegemoet te komen, hebben de techgigant en zijn virtualisatiespecialist nu dus de dienst VMware Cloud on Dell EMC ontwikkeld die een compleet on-premise datacenter levert inclusief het hele software-defined data centre (SDDC) stack van VMware biedt.

De oplossing bestaat concreet uit de VxRail hyperconvergd hardware van Dell EMC en de SDDC-stack van VMware, inclusief vSphere, vSAN and NSX. De toepassing is leverbaar in een half- of full rack-configuratie en kan overal ter wereld worden geplaatst, of dit nu in een datacenter is of op een edge-locatie zoals een winkelvestiging.

Eindgebruikers krijgen hiermee onder meer toegang tot grootzakelijke datadiensten, security en schaalbaarheid. Ook kunnen ze daarnaast profiteren van toegvoegde diensten als back-up, disaster recovery en bursting-toepassingen.

De hele configuratie wordt door VMware beheerd. De virtualistiespecialist zorgt hierbij onder meer voor de monitoring, probleemoplossing en het patchmanagement. Dell EMC verzorgt de ondersteuning voor de hardware.

Snelle levering

Volgens beide leveranciers neemt het implementatieproces van deze pay-per-month-dienst zeer kort in beslag. Het hele on-premise datacenter is binnen vier weken na bestelling operationeel en ingericht. Bij de levering van het on-premise datacenter wordt dit op locatie compleet aangesloten en ingericht door een technische medewerker van Dell EMC en VMware.

De dienst is nu nog alleen beschikbaar in bèta. Verwacht wordt dat het na de zomer definitief zal worden uitgerold, te beginnen in de Verenigde Staten