Progress biedt Sitefinity CMS as-a-Service aan via Azure

App-ontwikkelingsspecialist brengt Sitefinity naar de cloud met de nieuwste versie van het platform. Sitefinity 12 moet verdere personalisering van digitale ervaringen mogelijk maken in een service-omgeving die de werklast van IT-beheerders en ontwikkelaars naar omlaag haalt.

Progress lanceert tijdens Progress Next in Orlando in Florida een nieuwe versie van zijn Sitefinity-platform. Sitefinity combineert drag & drop-contentmanagement met personalisering van digitale ervaringen, en versie twaalf omarmt voortaan de cloud. Progress omschrijft het web content management (WCM)-platform voortaan als cloud native. “Sitefinity 12 is het enige WCM Platform-as-a-Service op de markt vandaag”, horen we op het event. Op die manier wil Progress infrastructuurmanagement uit de handen van klanten nemen. Dat moet het professionele websiteplatform een voorsprong geven op alternatieven zoals bijvoorbeeld WordPress of Drupal. In zijn presentatie noemt Progress versie 12 van het platform ‘Sitefinity Cloud’.

Ervaringen op maat

Sitefinity maakt het mogelijk voor organisaties om website-ervaringen op maat te bieden. Het platform koppelt contentmanagement aan personalisering op basis van bezoekersprofielen. Dat aspect wordt met Sitefinity 12 verder uitgebreid, onder andere met vernieuwde dynamische formulieren gekoppeld aan persona’s die de individualisering van de weer te geven site ondersteunen.

Een multichannel-aanpak moet er verder voor zorgen dat marketeers via het platform klanten en prospecten op de juiste manier benaderen over verschillende touchpoints heen. Een goed geconfigureerde Sitefinity-omgeving is bovendien erg gebruiksvriendelijk naar niet technisch onderlegde gebruikers toe, met drag & drop paginacreatie en previewloze wyswyg-capaciteiten die de concurrentie overstijgen.

Azure

Voor de sprong naar de cloud werkt het bedrijf nauw samen met Microsoft Azure. Die samenwerking hoeft niet te verwonderen. Het CMS werkt via .Net en draait historisch gezien sowieso op Windows-serveromgevingen, waar concurrenten zoals WordPress Linuxservers prefereren.

De ambitie is om organisaties te laten focussen op hun core business, zodat IT’ers minder tijd moeten steken in het operationele management van de IT-omgeving. Voor dat vereenvoudigde management tekent progress inop de Azure DevOps-lifecycle. Ook efficiëntie is deel van de fundering. De infrastructuur kan automatisch schalen, moet 99,9 procent van de tijd beschikbaar zijn, en krijgt 24×7 ondersteuning. Voor die beschikbaarheid is Progress natuurlijk afhankelijk van Microsoft en Azure, dat het afgelopen jaar de bal al wel eens liet vallen als het op de beschikbaarheid van zijn cloudoplossingen aankomt.

Aanpasbaarheid

Sitefinity in de cloud moet volgens Progress tot 1.200 pageviews van een website per seconde ondersteunen. “Ter referentie, dat is meer dan het dubbele dan wat Amazon vandaag moet bolwerken”, vertelt Yogesh Gupta, CEO van Progress. Het platform werd ontwikkeld met ontwikkelaars in het achterhoofd, wat niet hoeft te verwonderen voor een bedrijf dat al bijna vier decennia lang tools bouwt voor die ontwikkelaars om hun toepassingen uit te werken. Sitefinity 12 behoudt onder andere centraal multisite-management, eenvoudige ondersteuning van meerdere talen en een API-centrale implementatie. Die focus moet het eenvoudiger maken voor ontwikkelaars om uitgewerkte versies van websites naar de markt te brengen.

“Onze klanten blijven zich verder ontwikkelen. Hun webcontent focust steeds meer op digitale ervaringen, en wij moeten hen de tools bieden die ze nodig hebben”, vertelt John Ainsworth, Senior Vice President van Process Core Products. Met de nieuwe versie van het platform wil het bedrijf bovendien marketeers beter ondersteunen, aangezien de gepersonaliseerde digitale ervaringen natuurlijk vooral in die context van belang zijn. De cloud native service-aanpak zorgt ervoor dat ontwikkelaars en marketeers zich kunnen focussen op het finetunen van die ervaringen.

De nieuwe versie van Sitefinity is per direct beschikbaar.